В Улан-Удэ убрали «вечную лужу»

Общество, Фото: ЦУР Бурятии

Идти с площади Советов на Элеватор было очень сложно



В центре Улан-Удэ ликвидировали лужу, которая ежегодно образуется по дороге с Элеватора на площадь Советов. Она растекается по всей ширине прохода. Так что идти пешком здесь очень сложно. Проблема возникает каждую весну, когда растаявший снег превращается в огромную лужу.



Недавно улан-удэнец оставил сообщение об этой луже в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Местный житель написал: «Лужа во всю ширину тротуара, и она здесь каждый год...»



Над обращением работали специалисты Центра управления регионом (он создан для мониторинга и анализа жалоб жителей). Жалобу передали администрации города. После этого участок привели в порядок. Сейчас на месте образовавшихся луж были установлены настилы.







