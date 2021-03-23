Идти с площади Советов на Элеватор было очень сложно
В центре Улан-Удэ ликвидировали лужу, которая ежегодно образуется по дороге с Элеватора на площадь Советов. Она растекается по всей ширине прохода. Так что идти пешком здесь очень сложно. Проблема возникает каждую весну, когда растаявший снег превращается в огромную лужу.
Недавно улан-удэнец оставил сообщение об этой луже в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Местный житель написал: «Лужа во всю ширину тротуара, и она здесь каждый год...»
Над обращением работали специалисты Центра управления регионом (он создан для мониторинга и анализа жалоб жителей). Жалобу передали администрации города. После этого участок привели в порядок. Сейчас на месте образовавшихся луж были установлены настилы.
В Улан-Удэ убрали «вечную лужу»
Общество, Фото:
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