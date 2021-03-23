 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

В Улан-Удэ убрали «вечную лужу»

В Улан-Удэ убрали «вечную лужу»
Общество,  Фото:ЦУР Бурятии
Идти с площади Советов на Элеватор было очень сложно

В центре Улан-Удэ ликвидировали лужу, которая ежегодно образуется по дороге с Элеватора на площадь Советов. Она растекается по всей ширине прохода. Так что идти пешком здесь очень сложно. Проблема возникает каждую весну, когда растаявший снег превращается в огромную лужу.

Недавно улан-удэнец оставил сообщение об этой луже в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Местный житель написал: «Лужа во всю ширину тротуара, и она здесь каждый год...»

Над обращением работали специалисты Центра управления регионом (он создан для мониторинга и анализа жалоб жителей). Жалобу передали администрации города. После этого участок привели в порядок. Сейчас на месте образовавшихся луж были установлены настилы.



лужи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ убрали «вечную лужу»
В Улан-Удэ убрали «вечную лужу»
Общество, 23.03.2021
Идти с площади Советов на Элеватор было очень сложно
В Бурятии ищут родственников красноармейца
В Бурятии ищут родственников красноармейца
Общество, 23.03.2021
Боец призывался из Верхнего Жирима
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»
Общество, 23.03.2021
Осуждённые сами мастерили платья для дефиле
Житель Бурятии нашёл в купленном доме револьвер XIX века
Житель Бурятии нашёл в купленном доме револьвер XIX века
Общество, 23.03.2021
Легендарный револьвер принесли в Росгвардию
В Бурятии пожарные обращаются к жителям по громкой связи
В Бурятии пожарные обращаются к жителям по громкой связи
Общество, 23.03.2021
Профилактическое мероприятие прошло в отдалённом районе республики
В Бурятии просят создать училище олимпийского резерва для борцов
В Бурятии просят создать училище олимпийского резерва для борцов
Общество, 23.03.2021
Глава республики разъяснил ситуацию по этому вопросу
В Улан-Удэ водоотвод переделают в дорогу
В Улан-Удэ водоотвод переделают в дорогу
Общество, 23.03.2021
Проезд под железнодорожными путями станет дорогой общего пользования
Блогер из Бурятии рассказал о том, как пугаются азиатов
Блогер из Бурятии рассказал о том, как пугаются азиатов
Общество, 23.03.2021
За границей от путешественника из Бурятии Жамсо люди не раз убегали
Теннисист из Бурятии завоевал три золота и серебро первенства ЦФО
Теннисист из Бурятии завоевал три золота и серебро первенства ЦФО
Общество, 23.03.2021
Батор Раднаев выступал в составе Московской области
Билеты на «Бахчисарайский фонтан» в Улан-Удэ быстро исчезли
Билеты на «Бахчисарайский фонтан» в Улан-Удэ быстро исчезли
Общество, 23.03.2021
Премьера балета «Бахчисарайского фонтана» состоялась в выходные
В Иркутской области более 200 водителей ездили вне ледовых переправ
В Иркутской области более 200 водителей ездили вне ледовых переправ
Общество, 23.03.2021
Этой зимой произошло меньше нарушений, чем прошлой
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 63 человека
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 63 человека
Общество, 23.03.2021
Заразилось за сутки коронавирусом больше людей, чем вылечилось
В Бурятии объяснили причину задымлений в лесах
В Бурятии объяснили причину задымлений в лесах
Общество, 23.03.2021
Лесники начали профилактические выжигания
В Улан-Удэ показали, каким будет сквер учителя
В Улан-Удэ показали, каким будет сквер учителя
Общество, 23.03.2021
Финансирование будущего сквера учителя пока не определено

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^