Министр сельского хозяйства Бурятии посетил «Бурятхлебпром»

Галсан Дареев осмотрел три производственных цеха



Накануне, 16 марта, зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев впервые посетил крупнейшее в регионе производство хлебобулочной продукции «Бурятхлебпром».



Сейчас предприятие имеет три производственных цеха – это цех по изготовлению хлебобулочной, сухарно-пряничной и кондитерской продукции. Ежедневно «Бурятхлебпром» выпускает десятки тонн продукции. Однако по сравнению с прошлыми годами объёмы упали, и часть оборудования простаивает. Во многом это связано с тем, что крупнейшие торговые точки республики запустили собственное производство выпечки. Главной целью визита министра стало обсуждение и решение этой проблемы, чтобы предприятие смогло выйти на прежние показатели.



- Сегодня предприятие пытается оптимизировать свои затраты, искать новые рынки сбыта, в том числе экспорт продукции в Монголию. До начала пандемии, до того, как границы были открыты, предприятие уже наладило канал сбыта, но, к сожалению, поставки прекратились из-за закрытия границ, - рассказал зампред правительства Бурятии, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев.



Тем не менее, «Бурятхлебпром» продолжает внедрять новую продукцию на внутреннем рынке. Одним из основных направлений производства стал выпуск продукции без добавления сахара. Подобная выпечка уже поступает на прилавки магазинов, скоро в продаже появятся и другие новинки.



- В сухарно-пряничном цехе мы начали выпуск печенья «Родное» без применения сахара. Также кондитерский цех сейчас готовится к выпуску двух видов кексов с курагой и черносливом, тоже без использования сахара. Кроме того, мы стараемся дополнить всю свою продукцию полезными компонентами. Это могут быть овсяные хлопья или отруби, где-то добавляем семечки или мёд. Одна из наших основных продукций для здорового питания - это хлеб «Тонус». Он производится из пророщенного цельного зерна без применения муки, - рассказала генеральный директор АО «Бурятхлебпром» Марина Александрова.



Над разработкой новых рецептур трудится команда производственной лаборатории и технологов. Опираясь на опыт европейского хлебопечения и национальных традиций Бурятии, они создают неповторимые рецепты хлеба, тортов, пирожных, сухарей и много другого.



- Мы здесь проводим дегустации, дорабатываем, доводим до совершенства и потом предлагаем нашим покупателям. Если покупатели берут, значит, этот продукт приживается и продаётся дальше, если нет, то всё начинается сначала, - добавила Марина Александрова.



Встреча министра сельского хозяйства Бурятии и руководства «Бурятхлебпрома» закончилась дегустацией новой продукции. Также Галсан Дареев встретился с гильдией пекарей Бурятии.

