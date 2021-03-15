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Пользователи Tik Tok поддерживают предложение из Бурятии

Пользователи Tik Tok поддерживают предложение из Бурятии
Общество, 
Видео с Игорем Бобковым из Бурятии набирает популярность в Tik Tok

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 февраля на сессии Народного Хурала депутат Игорь Бобков обратился к президенту страны, правительству России, депутатам Госдумы и сенаторам с предложением вернуть для Бурятии прежний пенсионный возраст - женщинам в 55 лет, мужчинам – в 60.

Видео интервью Бобкова для журналистов появилось недавно в популярном Tik Tok-сообществе «politsatira»

- Я сделал соответствующие расчёты и пришёл к мнению, что мужчины доживают до 65 лет. Просто попользоваться и воспользоваться пенсией не успевают. Они просто умирают. Умирают от того, что выработали свой человеческий и физический ресурс. И женщины в том числе. Я прошу в своём обращении вернуть старый пенсионный возраст, - рассказал Игорь Бобков журналистам.


Ролик появился несколько дней назад. Его успели посмотреть почти 26 тысяч человек. Предложение понравилось 4,5 тысячам человек и 181 оставил комментарий.

«Мужу 56. Всю жизнь на тяжёлой работе. Сил нет уже, а ещё 9 лет до пенсии. У людей нет сил. Правильно говорит депутат», «Верните срочно. Как работать то? Всё болит», «Перед выборами все так говорят», «Правильно, пусть с внуками занимаются. Детям помогаю в такое непростое время», - написали подписчики Tik Tok.


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