Пользователи Tik Tok поддерживают предложение из Бурятии

- Я сделал соответствующие расчёты и пришёл к мнению, что мужчины доживают до 65 лет. Просто попользоваться и воспользоваться пенсией не успевают. Они просто умирают. Умирают от того, что выработали свой человеческий и физический ресурс. И женщины в том числе. Я прошу в своём обращении вернуть старый пенсионный возраст, - рассказал Игорь Бобков журналистам.





