В Бурятии требуют вернуть прежний пенсионный возраст

«В Бурятии нет бодрых старичков, катающихся на горных лыжах», - заявил Игорь Бобков



Депутат Игорь Бобков на сегодняшней сессии Народного Хурала обратился к президенту страны, правительству России, депутатам Госдумы и сенаторам с предложением вернуть для Бурятии прежний пенсионный возраст. То есть выход на пенсию женщинам в 55 лет, мужчинам – в 60. «Как это было до принятия антинародной реформы», - заявил Бобков.



- Может быть, в других регионы полно бодрых старичков, катающихся на горных лыжах. Но в Бурятии большая часть мужчин просто не доживает до пенсии, - заявил Игорь Бобков.



Он озвучил данные, которые приводились несколько лет назад, по ним средняя продолжительность жизни Бурятии была 69 лет.



- Но у женщин получше ситуация – они живут на 10-12 лет дольше. Если проведём вычисления, то получается у мужчин – 63-64 года. Только вышел на пенсию и сразу покинул близких. В Ингушетии, например, у мужчин возраст 76 лет, в Дагестане – 73 года, - озвучил Игорь Бобков.



По его словам, после начала пенсионной реформы средняя продолжительность жизни выросла по всей стране. «В Бурятии якобы перевалила за 70 лет», - заявил Бобков, поставив под сомнение эти данные. Эти цифры он едко назвал «чудом».



- Вообще же получается, та часть мужчин, которая дожила до пенсии, живёт всего несколько лет, затем освободят от себя Пенсионный фонд. Этот период называется «периодом дожития», что откровенно и цинично. Пенсионеру в лучшем случае хватает на выплату коммунальных услуг, скромный набор продуктов и аптечку. Если человек заболеет, это ему не по карману. Так, перенёсшим инфаркт, надо не менее 8 тысяч рублей в месяц. Если, конечно, хочет выжить, - отметил Бобков.



По его оценке, болеющему пенсионеру средств на еду может уже и не остаться. «Человек получает не содержание, а прожиточный минимум для мало кушающего человека», - обрисовал он.



Бобков задался вопросом: если возможно было Бурятию перенести в состав Дальневосточного федерального округа, нельзя ли «откатить» и пенсионный возраст для республики.



Пенсионная реформа, начатая в 2019 году, предусматривает постепенный подъём пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Правительственное решение повысить пенсионный возраст стало беспрецедентным за почти 90 лет советской и постсоветской истории. Оно было вызвано снижением рождаемости и увеличением ожидаемой продолжительности жизни.