В Бурятии выяснили, почему почернел и завонял Байкал

В сливаемых стоках концентрация вредных веществ превышала норму до 14 раз
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2020 года жители посёлка Переёмная Кабанского района Бурятии забили тревогу по поводу загрязнения Байкала. Здесь воды Байкала стали чёрного цвета, невыносимо запахло фекалиями.
На место выезжали сотрудники Роспотребнадзора, минприроды Бурятии и представители ОНФ. Им местные жители рассказали, что воняло не только на побережье Байкала, но и вода из их кранов в квартирах. «Запах тухлого белья, мыла протухшего. Вода такая пошла, когда был сильный ветер, вал очень сильный был, и Байкал был чёрный. И воняло вообще невозможно. Дышать было нечем. Вода завоняла какими-то мидиями прямо», - рассказывала жительница посёлка. Тогда во время проверки районная администрация высказала мнение, что неприятный запах и изменения цвета байкальской воды – это последствия шторма на озере, поднявшего гнилые водоросли.
Сегодня в Байкальской природоохранной прокуратуре озвучили результаты прокурорской проверки. Выяснилось, что проблема была всё же не в шторме, а в устаревших очистных.
- Установлено, что изменение цвета и запаха воды связано с некачественной очисткой стоков на очистных сооружениях населённого пункта. Объект введён в эксплуатацию около 50 лет назад, оборудование изношено, его ремонт нецелесообразен. Способы применяемой очистки стоков неэффективны и являются устаревшими, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
В сливаемых стоках обнаружено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и др.) от 1,5 до 14 раз.
Ситуация усугубляется нефункционированием ближайших очистных сооружений в посёлке Танхой.
Для решения проблемы необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры и замена ветхих канализационных сетей.
- Инициировать данные мероприятия в силу полномочий должны органы местного самоуправления. Администрация Кабанского района, как первое звено системы власти, обязана формировать бюджетные заявки о финансировании строительства очистных сооружений, принять меры по разработке проекта возведения объекта. Однако данные действия сделаны не были. В связи с чем природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации Кабанского района, возложении обязанности обеспечить проектирование и строительство комплекса очистных сооружений в сельском поселение Танхойское, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда пока не вступило в законную силу, в течение месяца муниципалитет имеет право оспаривать его в апелляционную инстанцию.
В Бурятии выяснили, почему почернел и завонял Байкал
Общество, Фото:
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