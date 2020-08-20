В Бурятии почернел и дурно запах Байкал

Специалисты проверят информацию о почерневшем Байкале
В Бурятии жители посёлка Переёмная Кабанского района забили тревогу из-за загрязнения Байкала.
«В Переёмной в Байкале вода чёрного цвета и вонь фекалий стоит. Это не первый раз, говорят очистные сооружения не справляются из-за ветхости и старости. Обращались уже в контролирующие органы, но тишина», - цитирует местных жителей иркутское издание Бабр.
Сегодня на место проверять информацию отправятся специалисты.
- Мы направили требование в Росприроднадзор о проведении проверки по Кабанскому району. Специалисты должны после обеда выехать на место, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
В природоохранной прокуратуре обещали сообщить о результатах проверки позже.
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