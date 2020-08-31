Байкал в Бурятии воняет тухлым бельём

В Бурятии сомневаются, что в дурном запахе Байкала виноваты очистные
В конце прошлой недели представители Роспотребнадзора, минприроды Бурятии и ОНФ побывали в посёлке Переёмная Кабанского района Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Переёмная тревогу забили местные жители, заявившие о том, что вода Байкала стала чёрного цвета и невыносимо пахнет фекалиями.
- Запах тухлого белья, мыла протухшего. Вода такая пошла с 16 числа, когда был сильный ветер, вал очень сильный был, и Байкал был чёрный. И воняло вообще невозможно. Или он поднял всё это со дна, вот эти все залежи, которые возят, или что? Ну, дышать было нечем. Вода завоняла какими-то мидиями прямо, - рассказала жительница посёлка Лидия Сазонова.
По словам людей, такая же ситуация в соседнем посёлке Танхой.
- Вода такая же, как и здесь, после шторма. Здесь поднята тина, водоросли. Там также. Также пьём, как и здесь пьют, - горько отмечает житель Танхоя Алексей Гоборов.
Как оказалось, вряд ли в проблеме виноваты очистные, как подозревали местные. Очищенные стоки сбрасываются не в воду, а на грунт.
- Мы видим, что очистные сооружения построены давно, в 70-х годах. Большинство очистных сооружений на берегу Байкала были построены в это время. Раньше, я так понимаю, это было от РЖД, и обслуживалось это РЖД. Судя по схеме очистных сооружений, по которой строили в 70-х годах, у них в принципе технической возможности сброса напрямую в Байкал нет. Потому что раньше проектировались поля фильтрации, и, соответственно, туда сбрасывалась очищенная вода, уже после очистных сооружений. Чисто технически сказать о том, что прямо с очистных сооружений сбрасывается неочищенная вода – этого нет, скорее всего, - объяснила замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.
Что касается качества очистки стоков, то здесь должен проводиться анализ воды. «Чисто технически, на то время, на тот проект, который был до этого – здесь всё как положено: есть приёмные камеры, есть септик, есть биологическая очистка. Так они и проектировались раньше», - продолжила замминистра.
Сейчас же необходима модернизация очистных, либо вовсе строительство нового объекта. Этого требуют новые нормы.
Представитель администрации района, в свою очередь, сообщил, что этот вопрос ставится уже на протяжении нескольких лет. Они предлагают республиканским властям запроектировать новые очистные – правда, строить они хотят сооружения в Танхое. Даже нашли для объекта участок.
- Эти были запроектированы на 25 кубометров в сутки, они сейчас в этом объёме и работают, потому что всё равно любые очистные проектируются маленько с запасом. То, что они не справляются – такого нет. Но у районной администрации сейчас предложение, чтобы построить новые очистные и оптимизировать весь этот процесс переработки. Мы предложили уже участок в Танхое. Почему в Танхое? Потому что больше стоков на очистку находится в Танхое, там заповедник расширяется. Для того, чтобы оптимизировать затраты – лучше не сюда возить, а отсюда туда вывозить. Необходимо сделать проект, с министерством, с УКСом (управление капитального строительства – ред.) эти вопросы прорабатываем, - объяснил заместитель руководителя администрации Кабанского района. Александр Плюснин.
А что же касается неприятного запаха и изменения цвета байкальской воды, то в администрации считают - это последствия шторма на озере.
- Ранее сюда приезжала природоохранная прокуратура, а также Росприроднадзор. Мы на днях сами были там, как раз в ту погоду, когда Байкал кажется тёмным. Местные жители говорят, что бывает такое - штормит, и всё это вот – водоросли и так далее – перемешивается. Водоросли же гниют, от них где-то запах. И они на цвет прибрежной воды естественно влияют, - подытожил Плюснин.
Тем не менее, специалисты взяли для анализа пробы из Байкала, а также из квартир местных жителей.
Байкал в Бурятии воняет тухлым бельём
Общество, Фото:
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