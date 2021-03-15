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В Улан-Удэ в подъезде нашли четырёхлетнего мальчика

В Улан-Удэ в подъезде нашли четырёхлетнего мальчика
Общество,  Фото:buryatia_online
Малыш ушёл гулять в одиночку

Накануне, 14 марта, улан-удэнка обнаружила на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Ключевской четырёхлетнего ребёнка. Кроме имён своих папы и мамы, мальчик больше ничего не мог сообщить. Чтобы разыскать родителей малыша, в паблике buryatia_online было размещено объявление.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили, что мальчика четырёх лет, без сопровождения родителей, на лестничной площадке дома около полудня обнаружила местная жительница. Малыш был доставлен сотрудниками ПДН в отдел полиции.

Предварительно установлено, что ребёнок вместе с родителями приехал из Кижингинского района. Семья остановилась у старшего сына. Оставив ребёнка под присмотром брата, родители уехали по делам. Когда старший брат уснул, мальчик самостоятельно вышел из квартиры.

- Сотрудники полиции с родственниками мальчика провели профилактическую беседу, - отметили в МВД по Бурятии.
дети полиция
 
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