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Гринпис попросил защитить инспектора заповедника из Бурятии

Гринпис попросил защитить инспектора заповедника из Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Представители Гринпис обратились в прокуратуру республики

Российское отделение Гринпис обратилось в прокуратуру Бурятии в связи с задержанием браконьеров в федеральном заказнике «Алтачейский» и последующим возбуждением уголовного дела на инспектора заповедника.

Напомним предысторию. Инцидент произошёл осенью 2020 года. Пятеро браконьеров из Улан-Удэ охотились на косуль. На животных велась незаконная охота с помощью лучения (ослепления ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). Мужчины убили двух косуль. На обратном пути в лесу их задержали инспекторы Байкальского заповедника. Госинспектор Сергей Красиков во время задержания пострадал от наезда автомобиля браконьеров, получив перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы.

Недавно на госинспектора возбудили уголовное дело. В превышении должностных полномочий его обвинили браконьеры.

Сегодня стало известно, что полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение минприроды России и руководству Бурятии в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с инспектором заповедника, на которого возбудили уголовное дело. Аппарат полпредства ДФО возьмёт данное происшествие на контроль. Жители Бурятии активно встают на сторону инспектора.

- Сейчас дело о браконьерстве в заказнике готовится к передаче в суд. По заявлению браконьеров, на него самого заведено уголовное дело за превышение полномочий, хотя инспектор действовал в строгом соответствии со своими обязанностями и правами, - отмечают в пресс-службе Гринписа.

В Гринпис отмечают, что уголовное преследование инспектора возмутило природоохранное сообщество и широкую общественность. Сергей Красиков – один из лучших инспекторов в заповедной системе России. Не случайно он стал одним из героев документального фильма. Российское отделение Гринпис считает необходимым снять с инспектора все обвинения.

- Применение насилия в отношении инспектора заповедника является тяжким преступлением. Возбуждение уголовного дела против самого инспектора может говорить о том, что у браконьеров есть влиятельные покровители, — сказал руководитель программы Гринпис по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин. — Мы просим прокуратуру Республики Бурятия объективно разобраться в этой истории и привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории и наезде на задержавшего их инспектора. Мы настаиваем на снятии всех необоснованных обвинений и прекращении уголовного преследования Сергея Красикова.

«Если браконьеры уйдут от ответственности, а поймавший их инспектор понесёт наказание за то, что добросовестно выполнял свои обязанности, это повредит всей заповедной системе», - выражают тревогу в Гринписе.

В экологической организации считают - если инспекторов особо охраняемых территорий станут наказывать за их работу, они не смогут и не станут должным образом охранять заповедные территории, что приведёт к росту браконьерства, в том числе в отношении редких и особо уязвимых животных.
Гринпис экологи заповедник превышение должностных полномочий
 
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