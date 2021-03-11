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В поддержку инспектора Байкальского заповедника создали петицию

В поддержку инспектора Байкальского заповедника создали петицию
Общество, 
В соцсетях появился хештег #ЯМЫКРАСИКОВ

В защиту государственного инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, на которого по обвинению браконьеров возбудили уголовное дело, создали петицию на change.org. Сообщается, что петиция создана Байкальским заповедником и адресована президенту России Владимиру Путину, Генеральной прокуратуре страны, главе Бурятии Алексею Цыденову, МВД РФ, министерству природных ресурсов России, телеведущему Юрию Дудю и всем жителям.

- Защитим защитника природы! Государственный инспектор боролся с варварским отношением к природе, с вооружёнными нарушителями, а стал фигурантом уголовного дела, - говорится в петиции.

Петицию подписывают очень активно: на данный момент числится уже более 4,6 тысяч подписавших её. Пользователи в паблике ves_ulan_ude поддерживают Красикова и сотрудников заповедника:

«Какой ужас!!! Какая несправедливость наказывать человека при исполнении своего долга!? Человек защищал природу, кто после этого будет работать на этом сложном участке?»

«В суде их облучите, пожалуйста»

«Ночью лучили в заказнике, толстосумы, наверное, а теперь егеря виноватым хотят сделать»

«Как лучить, так все герои, как отвечать - так сразу прячутся».

В заповеднике предлагают жителям республики использовать хештег #ЯМЫКРАСИКОВ в соцсетях, а также постараться обратить внимание к данной ситуации известных на всю Россию людей, федеральных ведомств и СМИ.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее коллектив заповедника обратился с письмом к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Сотрудники просят разобраться с возбуждением уголовного дела на госинспектора Сергея Красикова, задержавшего браконьеров.

- Престиж работы в государственной инспекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) сейчас невысокий. Тяжёлые физически и реально опасные условия работы инспектора оплачиваются незаслуженно низко. Условия проживания, как правило, также далеки от привычных всем бытовых удобств. Основная масса работающих инспекторов – это энтузиасты своего дела, горячо любящие свою профессию и готовые переносить все тягости этой непростой работы. По этим причинам инспекторский состав ООПТ – это люди возраста «далеко за 40». Молодёжь в наше непростое время неохотно идёт в наши ряды. И тем более обидно, когда молодые люди, искренне преданные своему делу, оказываются незаслуженно наказанными. Мы с тревогой ожидаем, чем закончится незаслуженное, на наш взгляд, обвинение нашего коллеги, - говорится в обращении.

Всё произошло ночью 4 октября 2020 года в Алтачейском заказнике. По данным следствия, компания мужчин на автомобиле «УАЗ-469» приехала в заказник из Улан-Удэ. Браконьеры ослепили двух косуль ярким светом, а после застрелили. На обратном пути мужчин задержали государственные инспекторы Байкальского природного заповедника. В заповеднике рассказывали, что браконьеры ослепили инспектора Сергея Красикова дальним светом фар и сбили его автомобилем, нанеся травмы.

В ходе предварительного следствия браконьеры подали жалобу на госинспектора, задержавшего их. Они обвинили его в том, что он стрелял в них и бил прикладом ружья. В результате на Сергея Красикова, который сам пострадал от наезда автомобиля браконьеров, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Произошедшее шокировало сотрудников Байкальского заповедника и жителей Бурятии, которые встают на его сторону.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение минприроды России и руководству Бурятии в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с данным делом. Аппарат полпредства ДФО возьмёт происшествие на контроль.

Вступился за Сергея Красикова Гринпис.


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