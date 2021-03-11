Легендарный борец отмечает день рождения в Бурятии

Бувайсара Сайтиева поздравят на чемпионате России по вольной борьбе в Улан-Удэ
В Улан-Удэ на стартовавший сегодня чемпионат России по вольной борьбе приехал легендарный борец Бувайсар Сайтиев - трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, многократный победитель международный соревнований. Он один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории.
Сегодня Бувайсар Сайтиев отмечает свой 46-й день рождения. Его поздравят в вечерней части первого дня чемпионата России, сообщили в правительстве Бурятии.
- Я даже сосчитать не могу сколько приехало к нам олимпийских чемпионов. Это, в первую очередь, руководство федерации спортивной борьбы России – сам президент, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, первый вице-президент Омар Муртазалиев, первый вице-президент, двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев. К нам приехал Бувайсар Сайтиев, у которого сегодня день рождения, - рассказал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
На предолимпийский чемпионат в Бурятию приехали практически все лидеры в своих весовых категориях. Исключение сделали лишь для двух лидеров сборной. Это Абдулрашид Садулаев, которого освободили от этого чемпионата и который стопроцентно подпадёт в олимпийскую команду. А также спортсмен супертяжёлой весовой категории Шамиль Шарипов. Он отправится на лицензионный турнир в Будапешт, который состоится через неделю после чемпионата России. «Если Шамиль завоюет лицензию — тогда получит прикидку с чемпионом России в весе до 125 кг, и победитель выступит на чемпионате Европы в апреле», - сообщил ранее порталу WRESTRUS.RU главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев.
На чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ свои сборные команды представил 41 регион. Среди участников 62 мастера спорта международного класса и восемь заслуженных мастеров спорта России. Бурятию представляют 39 борцов.
- Все спортсмены, я думаю, после того, как мы их приняли - а Бурятия всегда отличалась своим гостеприимством - довольны приёмом. Каждую команду встречали по всем нашим традициям, на персональном автобусе развозили, размещали, - заявил Вячеслав Дамдинцурунов.
Легендарный борец отмечает день рождения в Бурятии
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