 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 марта

10 марта

Популярное

Легендарный борец отмечает день рождения в Бурятии

Легендарный борец отмечает день рождения в Бурятии
Общество, 
Бувайсара Сайтиева поздравят на чемпионате России по вольной борьбе в Улан-Удэ

В Улан-Удэ на стартовавший сегодня чемпионат России по вольной борьбе приехал легендарный борец Бувайсар Сайтиев - трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, многократный победитель международный соревнований. Он один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории.

Сегодня Бувайсар Сайтиев отмечает свой 46-й день рождения. Его поздравят в вечерней части первого дня чемпионата России, сообщили в правительстве Бурятии.

- Я даже сосчитать не могу сколько приехало к нам олимпийских чемпионов. Это, в первую очередь, руководство федерации спортивной борьбы России – сам президент, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, первый вице-президент Омар Муртазалиев, первый вице-президент, двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев. К нам приехал Бувайсар Сайтиев, у которого сегодня день рождения, - рассказал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

На предолимпийский чемпионат в Бурятию приехали практически все лидеры в своих весовых категориях. Исключение сделали лишь для двух лидеров сборной. Это Абдулрашид Садулаев, которого освободили от этого чемпионата и который стопроцентно подпадёт в олимпийскую команду. А также спортсмен супертяжёлой весовой категории Шамиль Шарипов. Он отправится на лицензионный турнир в Будапешт, который состоится через неделю после чемпионата России. «Если Шамиль завоюет лицензию — тогда получит прикидку с чемпионом России в весе до 125 кг, и победитель выступит на чемпионате Европы в апреле», - сообщил ранее порталу WRESTRUS.RU главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев.

На чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ свои сборные команды представил 41 регион. Среди участников 62 мастера спорта международного класса и восемь заслуженных мастеров спорта России. Бурятию представляют 39 борцов.

- Все спортсмены, я думаю, после того, как мы их приняли - а Бурятия всегда отличалась своим гостеприимством - довольны приёмом. Каждую команду встречали по всем нашим традициям, на персональном автобусе развозили, размещали, - заявил Вячеслав Дамдинцурунов.


спорт вольная борьба день рождения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Скончался экс-гендиректор «Иркутсксвинопром»
Скончался экс-гендиректор «Иркутсксвинопром»
Общество, 11.03.2021
Евгений Рульков скончался на 72-м году жизни
Стала известна дата прощания с экс-ректором БГСХА
Стала известна дата прощания с экс-ректором БГСХА
Общество, 11.03.2021
Панихида по Александру Попову состоится в его родном вузе
В Улан-Удэ водителей просят помочь с поисками пропавшей бабушки
В Улан-Удэ водителей просят помочь с поисками пропавшей бабушки
Общество, 11.03.2021
Волонтёрам нужны записи с видеорегистраторов
На «Арбате» в Улан-Удэ разбили туристическую палатку
На «Арбате» в Улан-Удэ разбили туристическую палатку
Общество, 11.03.2021
Улан-удэнцы шутят по поводу палатки посреди улицы
Имя лучшего полицейского Бурятии пока держат в секрете
Имя лучшего полицейского Бурятии пока держат в секрете
Общество, 11.03.2021
Победитель конкурса «Полицейский года» определён, но пока не назван
Иркутская зоогалерея нашла людей, доставивших раненого беркута
Иркутская зоогалерея нашла людей, доставивших раненого беркута
Общество, 11.03.2021
Сейчас предстоит выяснить, что же произошло с краснокнижной птицей
В Бурятии стартовал чемпионат России по вольной борьбе
В Бурятии стартовал чемпионат России по вольной борьбе
Общество, 11.03.2021
Сегодня пройдут схватки в трёх весовых категориях
Жителя Бурятии оштрафовали за несданный тест на ковид
Жителя Бурятии оштрафовали за несданный тест на ковид
Общество, 11.03.2021
Мужчина, вернувшийся из-за границы, забыл про обязательное условие
Байкал «отправил в приятный нокаут» телеведущую
Байкал «отправил в приятный нокаут» телеведущую
Общество, 11.03.2021
Ведущая федерального телеканала Анна Демьяна осталась в восторге от путешествия на Байкал
Коронавирус в Бурятии резко пошёл на убыль
Коронавирус в Бурятии резко пошёл на убыль
Общество, 11.03.2021
За сутки вылечились от коронавируса в три раза больше людей, чем заболело
В Улан-Удэ родители сдали ЕГЭ по русскому языку
В Улан-Удэ родители сдали ЕГЭ по русскому языку
Общество, 11.03.2021
ЕГЭ проходил в сокращённом режиме
Яна Чурикова: «Не целовалась с Байкалом - считай, не была»
Яна Чурикова: «Не целовалась с Байкалом - считай, не была»
Общество, 11.03.2021
Телеведущая Яна Чурикова призналась, что Байкал переворачивает мир с ног на голову

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^