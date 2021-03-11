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Бурятский гроссмейстер сыграет с юными шахматистами Иркутска

Бурятский гроссмейстер сыграет с юными шахматистами Иркутска
Общество,  Фото:pixabay.com
Он проведёт сеанс одновременной игры на 20 досках

В Иркутске в областном шахматном центре Анатолия Карпова 13 марта первый гроссмейстер Бурятии Антон Шомоев проведёт сеанс одновременной игры на 20 досках для юных шахматистов.

- Антон Шомоев – многократный победитель и призёр чемпионатов Сибири, бронзовый призёр кубка России по быстрым шахматам 2012 года, участник суперфинала чемпионата России среди мужчин 2013 года. С сентября 2017 года в Бурятии успешно развивается шахматная школа Антона @shomoev_chess_school. В конце прошлого года Антон Шомоев запустил в Иркутске новый проект – онлайн-школу шахмат @chessbox_school, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Цель сеанса – популяризация шахмат среди подрастающего поколения. По словам гроссмейстера, в Иркутске родители отдают ребёнка на шахматы в основном только для развития, однако Антону Шомоеву хотелось бы сделать Иркутск сильным шахматным центром.

Начало спортивного мероприятия – 13 марта в 14:00 часов, сбор участников – в 13:30. Принять участие могут спортсмены младше 15 лет.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия Иркутск шахматы спорт
 
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