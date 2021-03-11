В 2021 году в Бурятии расселят 17 семей «бамовцев»

Они получили право на первоочередное расселение из аварийных помещений



В Бурятии произведена корректировка очерёдности расселения из аварийных помещений. 17 семей «бамовцев» расселят в 2021 году. Эти семьи имеют право на первоочередное расселение из аварийных помещений, расположенных в зоне БАМа, в связи с приобретением гражданами особого статуса. Всего на 2021 год в зоне БАМа заявлено на расселение 2169 семей.



В 2021 году судом установлен факт предоставления 17 семьям жилья в период строительства Байкало-Амурской магистрали. Жители этих помещений имеют право на первоочередное расселение. Очерёдность скорректирована на основании документов, направленных муниципалитетами Муйского и Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск.



- Очерёдность расселения жителей, проживающих в зоне БАМ, корректируется практически ежегодно. На сегодня из списка исключены граждане, ранее получившие социальные выплаты. Кроме этого, изменения затронули граждан, уже состоящих в очереди на расселения по дате признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу,- прокомментировал министр строительства Николай Рузавин.



Дополнительно включены жилые помещения по дате признания их непригодными для проживания, или многоквартирных домов – аварийными и подлежащими сносу.



- В 2020 году на переселение жителей из зоны БАМ было предусмотрено 300,4 млн рублей. Социальные выплаты предоставлены 82 семьям, расселено 4,5 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда, - сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.

