Отключение произошло в субботу
6 марта в 9:45 произошло аварийное отключение холодной воды Железнодорожном районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители улиц Буйко, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, ул. Иванова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Октябрьская, 33, 33А, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 45А, 46, ул. Николая Петрова, 1А, ул. Комсомольская, 27, 39, ГБОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №3 (ул. Буйко, 25), ДОУ № 143 «Золотая рыбка» (ул. Буйко, 27А), СОШ № 64 (ул. Буйко, 29), административное здание (ул. Октябрьская, 45А), прочий объект (ул. Н.Петрова, 1А).
В 13:00 неполадку устранили, холодное водоснабжение потребителям восстановлено. По данным оперативной сводки, подвоз воды был организован. Время отключения составило более трёх часов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 марта без холодной воды оставались Аэропорт и Сокол.
Десятки домов Улан-Удэ оставались без холодной воды
Общество, Фото:
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