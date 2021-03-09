Десятки домов Улан-Удэ оставались без холодной воды

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Геммолог Дугарма Шаракшинова: «Я всегда верю в чудо» Общество, Интересна профессия геммолога, представители которой изучают природные богатства, рождённые в недрах Земли и украшавшие короны шахов, царей или королей. Тонкостями своего увлечения, которое превратилось в дело жизни, с «Байкал-Daily» поделилась эксперт-геммолог «Забайкальского горнорудного предприятия» Дугарма Шаракшинова

