Отключение произошло этой ночью
Сегодня ночью, 8 марта, в 1.50 час в Улан-Удэ начали ремонтировать задвижку в микрорайоне Аэропорт. В результате была прекращена подача холодного водоснабжения потребителям жителям Аэропорта, 1,4,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31а, в средней школе №37, в детсаду №15 «Радуга», а также в микрорайоне Сокол 1,2,3,4,5,6,7,8,9 детском саду №3 «Колобок».
В 05:00 рабочие произвели ремонт задвижки, водоснабжение подали всем потребителям.
Котельная, центральные тепловые пункты Аэропорта и Сокола работали в штатном режиме.
Оперативные службы сообщают, что время отключения составило 3 часа 10 минут.
В двух микрорайонах Улан-Удэ отключали холодную воду
Общество, Фото:
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