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В двух микрорайонах Улан-Удэ отключали холодную воду

В двух микрорайонах Улан-Удэ отключали холодную воду
Общество,  Фото:pixabay.com
Отключение произошло этой ночью

Сегодня ночью, 8 марта, в 1.50 час в Улан-Удэ начали ремонтировать задвижку в микрорайоне Аэропорт. В результате была прекращена подача холодного водоснабжения потребителям жителям Аэропорта, 1,4,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31а, в средней школе №37, в детсаду №15 «Радуга», а также в микрорайоне Сокол 1,2,3,4,5,6,7,8,9 детском саду №3 «Колобок».

В 05:00 рабочие произвели ремонт задвижки, водоснабжение подали всем потребителям.

Котельная, центральные тепловые пункты Аэропорта и Сокола работали в штатном режиме.

Оперативные службы сообщают, что время отключения составило 3 часа 10 минут.
отключение воды
 
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