Туристов попросили быть осторожными
В Забайкальском национальном парке в Бурятии проведены работы по вешкованию, прочистке и обустройству ледовых переправ и ледовых рекреационных участков. Они появились в Чивыркуйском заливе Байкала.
- Промерами установлена толщина льда с возможностью выезда на лёд транспортных средств общей массой до 5 тонн. Участки подготовленных ледовых дорог были введены в эксплуатацию. На данный момент проводятся работы по мониторингу толщины и состояния льда на ледовых участках, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Посетителей национального парка попросили быть осторожными и не пренебрегать элементарными правилами безопасности на льду.
В нацпарке в Бурятии заработали ледовые переправы
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