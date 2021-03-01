В нацпарке в Бурятии заработали ледовые переправы

Туристов попросили быть осторожными



В Забайкальском национальном парке в Бурятии проведены работы по вешкованию, прочистке и обустройству ледовых переправ и ледовых рекреационных участков. Они появились в Чивыркуйском заливе Байкала.



- Промерами установлена толщина льда с возможностью выезда на лёд транспортных средств общей массой до 5 тонн. Участки подготовленных ледовых дорог были введены в эксплуатацию. На данный момент проводятся работы по мониторингу толщины и состояния льда на ледовых участках, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Посетителей национального парка попросили быть осторожными и не пренебрегать элементарными правилами безопасности на льду.

