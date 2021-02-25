В Бурятии отметили столетний юбилей ветерана

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кяхтинского района

Поздравления принимал житель Кяхтинского района Дмитрий Данилов



23 февраля в селе Большая Кудара Кяхтинского района Бурятии отпраздновали два знаменательных события – День защитника Отечества и вековой юбилей Дмитрия Устиновича Данилова. В этот день к имениннику издалека приехали его дети и внуки; ребятишки поздравили ветерана песнями, стихами и записали видеопоздравления. Юбиляр получил поздравления от первых лиц района, а также от главы республики, президента, военных, пограничников и всех жителей района.



День начался с митинга и возложения венков и цветов – как дань уважения всем защитникам Отечества, после чего процессия направилась к дому Дмитрия Устиновича, чтобы поздравить его с круглой датой. В дом ветерана вошли лишь несколько человек: глава района Бимба Нимаев передал поздравления президента России и главы Бурятии и вручил подарочный сертификат на 100 тысяч рублей. Позже глава Бурятии Алексей Цыденов и командующий 36-й общевойсковой армией Валерий Солодчук поздравили юбиляра по телефону. От жителей поселения, поселенческой администрации и депутатов был подарен подарочный сертификат на 20 тысяч рублей, на ту же сумму был вручён сертификат от министерства социальной защиты. Председатель совета ветеранов надел на грудь ветерана почётный знак всероссийской организации ветеранов. Также долгожителя поздравили пограничники, военнослужащие, коллектив школы и прочие. Кроме этого, именинник получил памятную медаль «100 лет Красной Армии».



Пока в доме произносились поздравления, снаружи дети, односельчане, военнослужащие, пограничники слушали о годах жизни Дмитрия Устиновича.



- Много всего пришлось пережить за этот век: переезд за тысячи километров, смерть матери, тяжёлый труд с малолетства, ещё один переезд – на заработки в суровую Якутию. Наконец, война – страшные годы, наложившие отпечаток на всю жизнь. Во время войны Дмитрий Устинович не раз менял место жительства – командование отправляло профессионала-ремонтника в разные регионы, а «осесть» было предназначено здесь – в Кяхтинском районе, где встретил свою судьбу, с которой родили и воспитали 4 детей. Вместе с супругой Валентиной Ефимовной работали не покладая рук до самой старости, - рассказывали ведущие мероприятия строки его биографии.



После этого процессия под звуки оркестра отправилась в дом культуры. Там поздравления принимала родные Дмитрия Устиновича. На площадках сельского клуба развернулись представления: у входа – остановившиеся на привал солдаты в исполнении детей, справа – медсёстры оказывают помощь раненым. Также же можно было услышать рассказы о годах войны в районе. В другом зале развернулась выставка «Дорога длиною в 100 лет», где можно было послушать о жизни юбиляра. Кроме этого, прошла выставка о культуре села, которое чтит и развивает казачью культуру.



Во время концерта звучали песни военных лет, стихотворения, видеопоздравления, мелодии в исполнении военного оркестра 37-й гвардейской мотострелковой бригады, песни и поздравления имениннику. И, конечно, самые тёплые слова прозвучали от родных людей Дмитрия Устиновича. Со словами благодарности выступили дочь ветерана Татьяна Дмитриевна и её муж Сергей Михайлович. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

