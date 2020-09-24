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Бурятский параспортсмен призвал «верить в себя»

Бурятский параспортсмен призвал «верить в себя»
Общество,  Фото:страница Михаила Асташова
Михаил Асташов в сентябре завоевал пять золотых медалей чемпионатов России

Параатлет из Бурятии Михаил Асташов по итогам нескольких соревнований, в которых он недавно участвовал, написал вдохновляющий пост на своей странице в Instagram. Спортсмен отметил, что сентябрь оказался для него весьма насыщенным.

Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Асташов завоевал две золотые медали на чемпионате России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Ижевске. Соревнования проходили в начале сентября.

Затем спортсмен из Бурятии завоевал золото на чемпионате России-2020 по паратриатлону. Чемпионат прошёл с 11 по 13 сентября в городе Евпатория в Крыму. В нём приняли участие 23 спортсмена из 11 регионов страны.

И наконец 19-20 сентября на чемпионате России по велоспорту на треке среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Михаил Асташов взял две золотые медали. Состязания были организованы в Санкт-Петербурге.

- Вот и завершился чемпионат России по велотреку в Санкт-Петербурге. И снова с медалями. Взял два золота на гонке гит (вид индивидуальной велотрековой гонки на время - прим. ред.) 1 км и гонке преследования на 3 км. Также была гонка на 200 м с ходу вне зачёта, и мне удалось и тут выиграть! А в групповой гонке на 15 км мне не хватило опыта и тактики - поэтому в итоге только 4-й. А ведь это первые соревнования на велотреке. Да, и в общем велотрек я увидел и попробовал только в этом году! А это значит, что есть над чем работать. Хочу поблагодарить спортсменов (оппонентов) за достойную борьбу и мотивацию, а также полученный опыт от состязания с ними. Мне всегда приятно и очень интересно побороться с сильными атлетами, - поделился Асташов.

Спортсмен выразил благодарность тренерам и всем тем, кто помогал ему на этом чемпионате, а также близким, друзьям, неравнодушным – «Всем гигантское спасибо».

- Сентябрь 2020 для меня оказался очень насыщенный - 3 чемпионата России, в итоге 5 золотых медалей: 2 золота на шоссейных гонках, 1 золото на триатлоне и 2 золота на велотреке! Отличное завершение сезона. Но это не повод расслабиться... Впереди ещё много работы. Хочу своим примером показать и доказать, что если ты веришь в то, что делаешь, и делаешь всё, что можешь для этого, то грани возможного постепенно расширяются. А если идти до конца, то эти грани в итоге растворяются. Верьте в себя, верьте в свои возможности. Будьте твёрдыми в своих намерениях, и всё получится, чего я искренне всем желаю, - заключил Михаил Асташов.

Михаил Асташов – уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног, выросший без родителей, но показывающий впечатляющие спортивные результаты.

«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил в большом интервью.


спорт параспорт
 
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