 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В школе в Бурятии произошла вспышка коронавируса

В школе в Бурятии произошла вспышка коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число заражённых превышает 60 человек

В средней школе № 4 в Гусиноозёрске зарегистрирована вспышка COVID-19. Всего заразились 68 человек. Управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит эпидемиологическое расследование очага коронавируса.

- Большая часть из них выявлена при обследовании контактных лиц. В основном наблюдается бессимптомное и лёгкое течение заболевания, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Специалисты уже выяснили, что не соблюдались все положенные санитарные требования.

- В ходе эпидемиологического расследования установлено, что распространению инфекции в школе способствовало несоблюдение регламентированных профилактических и противоэпидемических мероприятий. В частности, не были приняты меры по разобщению учеников, не соблюдались дезинфекционный режим и режим проветривания помещений, - добавили в управлении Роспотребнадзора.

Сейчас организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Инфицированные изолированы и получают лечение, контактные лица также изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

- Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости и анализ эффективности принимаемых мер. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по республике, - подчеркнули в управлении.

На утро 24 февраля общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 33 324. Накануне выявили 100 заражённых.
коронавирус школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В школе в Бурятии произошла вспышка коронавируса
В школе в Бурятии произошла вспышка коронавируса
Общество, 24.02.2021
Число заражённых превышает 60 человек
В Улан-Удэ прощаются с новогодней ёлкой
В Улан-Удэ прощаются с новогодней ёлкой
Общество, 24.02.2021
На площади Советов демонтируют ледовый городок
В роддоме Улан-Удэ за неделю родилось 127 детей
В роддоме Улан-Удэ за неделю родилось 127 детей
Общество, 24.02.2021
Мальчиков родилось больше, чем девочек
В улан-удэнском торговом центре неожиданно спели «Катюшу»
В улан-удэнском торговом центре неожиданно спели «Катюшу»
Общество, 24.02.2021
Музыкальный флешмоб понравился посетителям
Байкальский мыс не пускал к себе сотрудников заповедника
Байкальский мыс не пускал к себе сотрудников заповедника
Общество, 24.02.2021
Сотрудникам пришлось петлять, чтобы попасть на сушу
В Бурятии ожидается потепление
В Бурятии ожидается потепление
Общество, 24.02.2021
На юге прогнозируют плюсовую температуру
В Бурятии к школьникам приходят сотрудники МЧС
В Бурятии к школьникам приходят сотрудники МЧС
Общество, 24.02.2021
В школах проводятся тренировки по эвакуации
В улан-удэнской колонии учили играть в шагай наадан
В улан-удэнской колонии учили играть в шагай наадан
Общество, 24.02.2021
Мастер-класс прошёл в колонии строгого режима
В Забайкалье среди ВИЧ-инфицированных становится больше подростков
В Забайкалье среди ВИЧ-инфицированных становится больше подростков
Общество, 24.02.2021
Одна инфицированная девушка оказалась беременной
Лидер бурятского «Яблока» рассказала, что плохого в Бурятии
Лидер бурятского «Яблока» рассказала, что плохого в Бурятии
Общество, 24.02.2021
Наталья Семёнова оставила гнетущий пост о взгляде на Бурятию изнутри
Лучшим бомбардиром турнира в Улан-Удэ стал бразилец
Лучшим бомбардиром турнира в Улан-Удэ стал бразилец
Общество, 24.02.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с международного турнира по мини-футболу «Кубок Улан-Удэ»
Новосибирские хирурги спасли жительницу Забайкалья с редкой патологией
Новосибирские хирурги спасли жительницу Забайкалья с редкой патологией
Общество, 24.02.2021
У пациентки была редкая сосудистая патология головного мозга, из-за которой она практически не выходила из дома
В детсаду в Бурятии обнаружили просроченное пшено
В детсаду в Бурятии обнаружили просроченное пшено
Общество, 24.02.2021
Также нашли 9 кг крупы без документов  
Бурятские шаманы предрекают войну в соседнем государстве
Бурятские шаманы предрекают войну в соседнем государстве
Общество, 24.02.2021
Шаманы организации «Тэнгэри» рассказали, каким будет 2021 год
Инна Ивахинова сыграла в шахматы в колонии
Инна Ивахинова сыграла в шахматы в колонии
Общество, 24.02.2021
Знаменитая шахматистка смогла заинтересовать этой игрой осуждённых женщин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^