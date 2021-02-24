Число заражённых превышает 60 человек
В средней школе № 4 в Гусиноозёрске зарегистрирована вспышка COVID-19. Всего заразились 68 человек. Управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит эпидемиологическое расследование очага коронавируса.
- Большая часть из них выявлена при обследовании контактных лиц. В основном наблюдается бессимптомное и лёгкое течение заболевания, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Специалисты уже выяснили, что не соблюдались все положенные санитарные требования.
- В ходе эпидемиологического расследования установлено, что распространению инфекции в школе способствовало несоблюдение регламентированных профилактических и противоэпидемических мероприятий. В частности, не были приняты меры по разобщению учеников, не соблюдались дезинфекционный режим и режим проветривания помещений, - добавили в управлении Роспотребнадзора.
Сейчас организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Инфицированные изолированы и получают лечение, контактные лица также изолированы и находятся под медицинским наблюдением.
- Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости и анализ эффективности принимаемых мер. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по республике, - подчеркнули в управлении.
На утро 24 февраля общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 33 324. Накануне выявили 100 заражённых.
В школе в Бурятии произошла вспышка коронавируса
Общество, Фото:
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