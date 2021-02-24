Коронавирус унёс жизни ещё нескольких жителей Бурятии
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 24 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 33 324. Из них 54% (17 597) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили у 100 жителей Бурятии. Уровень заболеваемости несколько снижается: для сравнения, днём раньше было 103 новых заражённых, позавчера 101, до этого +105, +107 соответственно.
Из 100 новых случаев коронавируса 80 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Отметим, 100 заражённых за сутки выявляли в последний раз больше недели назад, 16 февраля.
За всё время выздоровели 30 946 пациентов, или 92,8%. Накануне вылечился 61 человек.
Скончались накануне трое больных ковидом. С начала пандемии умерли 707 пациентов.
В стационарах республики сегодня получают лечение 775 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 528. В отделениях реанимации находится 74 пациента (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65-ти – 23).
Занятость коечного фонда составляет 68 %.
Амбулаторное лечение проходят 896 пациентов с COVID-19, наблюдается 233 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 2045 человек.
В Бурятии число новых заражённых коронавирусом упало до 100
Общество, Фото:
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