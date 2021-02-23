Коммунисты провели в Улан-Удэ несанкционированный митинг

Коммунисты выступали под предупреждения полиции об административной ответственности. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



23 февраля Бурятское отделение КПРФ провело в центре Улан-Удэ митинг. Он был заявлен как публичное мероприятие в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота. Организаторы заранее подали уведомление в администрацию Улан-Удэ; на площади Революции коммунисты заявили, что считают свой митинг санкционированным. Однако представители МВД перед началом мероприятия напомнили, что оно несогласованное.



На площади Революции собрались несколько десятков человек. Некоторые держали плакаты с лозунгами «Удары по народу – удары по стране», «Слава Красной Армии», «Долой капитализм». Среди присутствующих, в отличие от несанкционированных протестных акций в поддержку Навального, было больше пенсионеров, чем молодёжи.



С речами выступили лидер БРО КПРФ Вячеслав Мархаев, депутаты Хурала Баир Цыренов, Виктор Мальцев, Леонтий Красовский. Полицейские во время их выступлений в мегафон постоянно напоминали об ответственности по статье 20.6 КоАП, то есть за несоблюдение санитарных требований, вроде масочного режима и социальной дистанции.



Так, во время выступления Мархаева напротив него встал полицейский и через рупор сказал: «Вы принимаете участие в несанкционированном публичном мероприятии. Прошу вас прекратить противоправные действия».



Выступающие потребовали прекращения «репрессий» и заявляли другие лозунги. В резолюцию митинга внесли пункт с требованием отставки главы МВД по Бурятии Олега Кудинова. Резолюцию зачитал депутат Баир Цыренов.



Затем участники несогласованного митинга прошлись шествием вверх, по «Арбату», до памятника Ленину на площади Советов.