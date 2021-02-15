В Бурятии пауки-волки вышли на охоту

Общество, Фото: Андрей Разуваев

Необычных зимних обитателей засняли в Чивыркуйском заливе



Интересное явление этой зимой наблюдал сотрудник «Заповедного Подлеморья» Андрей Разуваев на территории Забайкальского национального парка: насекомые (ручейники, веснянки) и пауки бегали по льду Чивыркуйского залива.



- Во время зимних оттепелей из-под снега на поверхность для дополнительного питания иногда выходят некоторые виды насекомых и паукообразные. Всё дело в повышенных температурах воздуха, оттепелях в зимний период года. Действительно, в конце ноября и в декабре 2020 года температуры в Заповедном Подлеморье поднимались до -2°С, а то и до 0°С, - сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».



Неожиданно появляющихся на снегу или льду зимой микроскопических членистоногих (1-2 мм величиной) называют коллемболами или ногохвостками, или глетчерными блошками, или даже прыгающими хвостиками. Коллемболы встречаются повсюду, даже в Арктике и Антарктиде. Это очень древние животные, известные ещё 400 млн лет назад. Их жизненный цикл сложился таким образом, что наиболее активными они бывают в холодные весенне-зимние периоды года, а летом зарываются в почву или подстилку и впадают в анабиоз. Для таких насекомых пониженные температурные показатели являются оптимальными и наиболее благоприятными. При высоких температурах, так же, как и при низких (ниже -12 °С), они попросту погибают. В Баргузинском заповеднике, в долине реки Давша, на заснеженных лугах во время зимних маршрутных учётов, сотрудники иногда встречают этих тёмных «козявок» на снегу.



- Вот за ними, по всей вероятности, и охотились на льду наши пауки. Специалист определил по фото принадлежность пауков к семействам – Lycosidae, Clubionidae, Linyphiidae. А пауки из семейства Lycosidae (в переводе с греческого λύκος – волк), которые совсем не плетут паутины и охотятся на «дичь» из засады, так и называются – пауки-волки, - поясняет «Заповедное Подлеморье».

