Российский Дед Мороз приехал на Сагаалган в Улан-Удэ









На площади Советов в рамках концерта представят новую коллекцию традиционных зимних костюмов народов Бурятии. Будут представлены бурятские зимние костюмы, мужские и женские, 5 родов: булагатов, хори, сартулов, эхиритов, хонгодоров; мужские и женские эвенкийские традиционные костюмы; русские старообрядческие и старожильческие, казачьи костюмы, а также стилизованные бурятские зимние костюмы.



Зимние костюмы на натуральном меху были созданы специально к Сагаалгану.





Прямую трансляцию концерта жители Бурятии могут посмотреть на телеканале АТВ и YouTube-канале министерства культуры Бурятии.



В центре Улан-Удэ развернулась ярмарка продукции местных производителей «Белый месяц», а с 12.35 стартует гастрономический фестиваль «Буузын баяр» (0+). Жители и гости столицы Бурятии смогут сыграть на площади в национальные игры, попробовать блюда национальной кухни, приобрести молоко, мед и мясо.





