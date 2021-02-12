Российский Дед Мороз приехал на Сагаалган в Улан-Удэ

В Улан-Удэ на площади Советов сейчас – с 12 часов - началось празднование Белого месяца. Здесь с поздравлениями выступили первые лица республики. Далее в посвящённом Сагаалгану концерте (12+) примут участие ведущие профессиональные коллективы: театры «Байкал» и «Забава», эстрадные исполнители.
На праздник прибыл также Дед Мороз из Великого Устюга. Как сообщал «Байкал-Daily», волшебник прилетел в Улан-Удэ специально на встречу Сагаалгана и пробудет здесь до 13 февраля.
- Отметив Новый год у себя на Вотчине, Дедушка навестит славный народ в Бурятии: исполнит желания ребят, пожелает больше путешествий взрослым, примет участие в праздновании Белого месяца на площади Советов в Улан-Удэ, побывает в Этнографическом музее и этнокомплексе «Степной кочевник». Одним словом – программа у Дедушки насыщенная, - говорилось ранее.
На площади Советов в рамках концерта представят новую коллекцию традиционных зимних костюмов народов Бурятии. Будут представлены бурятские зимние костюмы, мужские и женские, 5 родов: булагатов, хори, сартулов, эхиритов, хонгодоров; мужские и женские эвенкийские традиционные костюмы; русские старообрядческие и старожильческие, казачьи костюмы, а также стилизованные бурятские зимние костюмы.
Зимние костюмы на натуральном меху были созданы специально к Сагаалгану.
Прямую трансляцию концерта жители Бурятии могут посмотреть на телеканале АТВ и YouTube-канале министерства культуры Бурятии.
В центре Улан-Удэ развернулась ярмарка продукции местных производителей «Белый месяц», а с 12.35 стартует гастрономический фестиваль «Буузын баяр» (0+). Жители и гости столицы Бурятии смогут сыграть на площади в национальные игры, попробовать блюда национальной кухни, приобрести молоко, мед и мясо.
В центре Улан-Удэ развернулась ярмарка продукции местных производителей «Белый месяц», а с 12.35 стартует гастрономический фестиваль «Буузын баяр» (0+). Жители и гости столицы Бурятии смогут сыграть на площади в национальные игры, попробовать блюда национальной кухни, приобрести молоко, мед и мясо.