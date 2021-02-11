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«Звёздным» гостем «Байкальской рыбалки 2021» станет Дмитрий Дюжев

«Звёздным» гостем «Байкальской рыбалки 2021» станет Дмитрий Дюжев
Общество,  Фото:страница Дмитрия Дюжева
Мероприятие состоится в конце марта

Почётным гостем «Байкальской рыбалки 2021» станет известный российский актёр Дмитрий Дюжев. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Дмитрий Дюжев обрёл популярность, сыграв роль Космоса в сериале «Бригада». Также в числе известных актёрских работ Дюжева такие фильмы, как «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», и другие. Является заслуженным артист Российской Федерации.

В 2019 году «звёздными» гостями стали певица Анна Семенович и артист Алексей Булдаков. Анна каталась на собачьих упряжках и загадала желание. Алексей Булдаков общался с жителями Бурятии и охотно фотографировался со всеми желающими.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году «Байкальская рыбалка» состоится 26-27 марта в «Байкальской Гавани» в селе Турка Прибайкальского района Бурятии. В прошлом году мероприятие отменили из-за введения ограничений по коронавирусу.
Байкальская рыбалка
 
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