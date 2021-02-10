Соревнования пройдут с 20 по 23 февраля в ФСК и КСК
Традиционный XV открытый турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт с 20 по 23 февраля. В этом году соревнования посвящены 355-летию столицы Бурятии. Турнир состоится на аренах культурно-спортивного комплекса с 20 по 21 февраля и физкультурно-спортивного комплекса с 20 по 23 февраля. Планируется участие 12 команд из Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Иркутска, Братска, Ангарска, Читы и Улан-Удэ.
- График игр будет утверждён после жеребьёвки. По присутствию зрителей на турнире вопрос открытый, возможно, будет разрешение только при наличии справок на ковид, - рассказал на брифинге начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.
Судейство будет организовано на самом высоком уровне, отметил президент ассоциации любительского футбола Республики Бурятия Дугар Санжицыбиков. Для обслуживания матчей приглашены судьи ассоциации мини-футбола России, суперлиги чемпионата России по мини-футболу Александр Салата и Алексей Иванов.
- В этом году мы делаем больший упор на онлайн-трансляции, будем улучшать качество и количество трансляций. Внимание будет уделено популярным мессенджерам и социальным сетям. Ожидаем очень интересный турнир, потому что все команды имеют примерно одинаковый уровень подготовки, - отметил Дугар Санжицыбиков.
Прямые трансляции матчей пройдут на ютуб-канале и в аккаунте Инстаграм ассоциации любительского футбола Бурятии. Об этом сообщает управление по информационной политике города.
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В Улан-Удэ разыграют кубок города по мини-футболу
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