Первенство России среди детей прошло в Калужской области
В прошедшие выходные завершилось первенство России среди детей 6-9, 10-11, 12-13 лет по универсальному бою «лайт» в Калужской области. Участие в соревновании приняло более 300 спортсменов из 16 регионов страны.
Победителей первенства России определили по правилам универсального боя «лайт» в три раунда. Хорошо выступила на соревнованиях команда Бурятии, завоевав 10 медалей:
1 место - Вероника Торгашева в весовой категории до 25 кг (8-9лет);
1 место - Маргарита Домошонкина в весовой категории до 28 кг (10-11 лет);
2 место - Александр Лошкарев в весовой категории до 28 кг (8-9 лет);
2 место - Кира Таюрская в весовой категории до 28 кг (8-9 лет);
2 место - Лия Болдузева в весовой категории до 32 кг (8-9 лет);
3 место - Георгий Шикшеев в весовой категории до 26 кг (6-7 лет);
3 место - Ярослав Морозов в весовой категории до 30 кг (6-7 лет);
3 место - Константин Филатов в весовой категории до 40 кг (8-9 лет);
3 место - Илья Иванов в весовой категории до 50 кг (12-13 лет);
3 место - Кристина Белых в весовой категории до 47 кг (12-13 лет).
Спортсменов тренируют Антон и Юлия Воротниковы, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Бурятия завоевала 10 медалей по универсальному бою
Общество, Фото:
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Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ
Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.
Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.
Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.
- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.
Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.
Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.
- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
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