Бурятия завоевала 10 медалей по универсальному бою

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Первенство России среди детей прошло в Калужской области



В прошедшие выходные завершилось первенство России среди детей 6-9, 10-11, 12-13 лет по универсальному бою «лайт» в Калужской области. Участие в соревновании приняло более 300 спортсменов из 16 регионов страны.



Победителей первенства России определили по правилам универсального боя «лайт» в три раунда. Хорошо выступила на соревнованиях команда Бурятии, завоевав 10 медалей:

1 место - Вероника Торгашева в весовой категории до 25 кг (8-9лет);

1 место - Маргарита Домошонкина в весовой категории до 28 кг (10-11 лет);

2 место - Александр Лошкарев в весовой категории до 28 кг (8-9 лет);

2 место - Кира Таюрская в весовой категории до 28 кг (8-9 лет);

2 место - Лия Болдузева в весовой категории до 32 кг (8-9 лет);

3 место - Георгий Шикшеев в весовой категории до 26 кг (6-7 лет);

3 место - Ярослав Морозов в весовой категории до 30 кг (6-7 лет);

3 место - Константин Филатов в весовой категории до 40 кг (8-9 лет);

3 место - Илья Иванов в весовой категории до 50 кг (12-13 лет);

3 место - Кристина Белых в весовой категории до 47 кг (12-13 лет).



Спортсменов тренируют Антон и Юлия Воротниковы, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

