В Бурятии засняли на видео соболя

Соболь близко подобрался к стоящей на дороге машине
Сегодня утром в паблике ves_ulan_ude появилось видео из Забайкальского нацпарка. На видео зверёк выбегает на дорогу и близко подбирается к машине, затем смотрит на неё, разворачивается и убегает.
- Неожиданная встреча на лесной дороге с красавцем - баргузинским собольком, рядом с речкой Буртуй, в Забайкальском нацпарке. Остановился, посмотрел на нас и убёг во лесок! Удачи, соболек! – пишут авторы ролика.
Изначально короткий ролик был опубликован в паблике baikal_baigaltravel_buryatia.
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