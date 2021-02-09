В Бурятии засняли на видео соболя





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)



Изначально короткий ролик был опубликован в паблике baikal_baigaltravel_buryatia.



Пользователи активно оставляют комментарии под постом: «Как богата ещё наша матушка Земля», «Добрые люди, не дайте погибнуть этой красоте, пусть размножаются в миллионы-миллионы раз», «И вам удачи пожелал по пути»





Изначально короткий ролик был опубликован в паблике baikal_baigaltravel_buryatia.Пользователи активно оставляют комментарии под постом: «Как богата ещё наша матушка Земля», «Добрые люди, не дайте погибнуть этой красоте, пусть размножаются в миллионы-миллионы раз», «И вам удачи пожелал по пути»

Сегодня утром в паблике ves_ulan_ude появилось видео из Забайкальского нацпарка. На видео зверёк выбегает на дорогу и близко подбирается к машине, затем смотрит на неё, разворачивается и убегает.- Неожиданная встреча на лесной дороге с красавцем - баргузинским собольком, рядом с речкой Буртуй, в Забайкальском нацпарке. Остановился, посмотрел на нас и убёг во лесок! Удачи, соболек! – пишут авторы ролика.