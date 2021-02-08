В Иркутске состоится зимний автокросс

Общество, Фото: Баир Мохосоев

На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Забайкалья



13 февраля в Иркутске пройдёт этап кубка России по автомобильному кроссу. В чемпионате области «Байкал 2021» на кроссовой трассе «Боково» примут участие спортсмены Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Красноярского края и Кузбасса.



К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд не ниже первого по автоспорту и возрастом от 18 и старше лет. В состав команды входят 3 автомобиля. Кроме этого, в чемпионате будут 3 зачётные группы: «Т2-2500», «Супер 1600» и «Суперавто». Спортсмены участвуют в личном и командном первенстве.



Победителей и призёров в дивизионах наградят дипломами, кубками и ценными призами. Выигравшие команды получат грамоты и кубки, сообщают организаторы.



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