Девочке вручили подарки
В 113 квартале Улан-Удэ состоялось 15 декабря 2020 года состоялось открытие библиотеки нового формата - «PRO100 библиотека».
6 февраля в PRO100 библиотеке зарегистрировали 100-го нового читателя. Им стала шестилетняя Таня, воспитанница детского сада «Рябинушка». Она получила от библиотеки набор подарков: блокнот, наклейки и закладки.
Модельная библиотека нового формата «PRO100 библиотека» является единственным культурным объектов в этом микрорайоне. После модернизации библиотека стало местом, куда хочется зайти человеку любого возраста, с семьёй или одному, для отдыха или работы. Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение.
Горожане уже высоко оценили преобразования в библиотеке. Особой популярностью у подростков пользуется система VR (виртуальная реальность) с помощью, которой любой желающий может погрузиться в иммерсивный виртуальный мир.
Детская интерактивная комната — это место для игры, отдыха и обучения. Различные интерактивные решения, используемые в сенсорной комнате, являются отдельными игровыми и развивающими пространствами для маленьких посетителей. Прямо на стене растут цветы, летают бабочки, появляются сердечки. Стена может превратиться в аквариум с рыбами, в горный пейзаж или в звёздную галактику. Развитие детей в игре, способствует быстрому усвоению новой информации, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
В улан-удэнской библиотеке зарегистрировали 100-го читателя
Общество, Фото:
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