В 113 микрорайоне Улан-Удэ открылась библиотека нового формата

15 декабря состоялось торжественное открытие модельной библиотеки нового формата в 113 квартале Улан-Удэ. Благодаря национальному проекту «Культура» проект «Модельная библиотека нового формата «PRO100 библиотека» стал победителем конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации. Библиотека-филиал №12 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ получила из федерального бюджета 5 млн рублей для своего переформатирования. На эти средства были приобретены книги, мебель, произошло обновление дизайна и оснащение интерактивным оборудованием, сообщает управление по информационной политике городской администрации.На церемонии открытия присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, министр культуры Соелма Дагаева, первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский, председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалёва.- Впечатления очень хорошие, красивая, удобная библиотека. Почему модельная библиотека, потому что тут не только книга – здесь отдых, здесь развитие, здесь просто приятно быть, - отметил Алексей Цыденов.В библиотеке появился удобный многоместный читальный зал, детская игровая интерактивная комната, интернет-зона на девять мест, гардеробная комната. Также увеличена скорость интернет-соединения. Читатели смогут пользоваться общероссийскими библиотечными электронными ресурсами: национальной электронной библиотекой и национальной электронной детской библиотекой.Модельная библиотека нового формата «PRO100 библиотека» является единственным культурным объектом в данном микрорайоне. На капитальный ремонт старого здания 1989 года постройки городская казна выделила 6 млн 700 тысяч рублей. Здесь были демонтированы перегородки, установка новой вентиляционной системы, пандуса, ремонт фасада. Также были обновлены система отопления, охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, установлены рольставни.- Можно привезти оборудование и не сделать капитальный ремонт, но тогда ты не получишь ту конфетку, которую хочешь получить. Сам грант 5 миллионов и около 7 миллионов было выделено администрацией города – для культуры это очень большие деньги. Поэтому мы очень рады, что нас поддержали, - отметила председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалёва.