В Бурятии объяснили, почему наступающий год коровы, а не быка

Разъяснения по поводу того, как называть наступающий год, дали в Иволгинском дацане



Пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева пояснила, что наступающий год правильно называть годом коровы, а не годом быка.



- Это будет год белой железной Коровы. И есть большое различие в том, почему это не год Быка. Во-первых, все чётные годы - мужские, а все нечетные - женские. Во-вторых, как недавно указал Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев: на быке восседает Ангел смерти Эрлик Хаан. Вспомните историю Пандито Хамбо Ламы Этигэлова: почему хозяева, на которых работал маленький мальчик Даши Доржи, испугались, когда однажды он приехал домой на быке, держа в одной руке шест с человеческим черепом? Это для всех знающих буддийские каноны изображение именно хозяина смерти Эрлик Хаана. А кто же восседает на Корове? Небожительница, покровительница Чрева матери, - поделилась пресс-секретарь Иволгинского дацана.



Жителей Бурятии призвали быть внимательными в названии года.



Сагаалган – буддийский новый год – в этом году выпал на 12 февраля. В Бурятии этот день объявлен нерабочим. В 6 часов утра в Иволгинском дацане начнётся ритуал «Цедор Лхамо».

