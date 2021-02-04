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В Улан-Удэ поздравили ветеранов Сталинградской битвы

В Улан-Удэ поздравили ветеранов Сталинградской битвы
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Железнодорожного района
Одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны закончилось 2 февраля 1943 года

В Улан-Удэ с 78-й годовщиной празднования победы в Сталинградской битве поздравили участников Великой Отечественной войны Александра Павловича Парфёнова и Александру Фёдоровну Фролову. Поздравить долгожителей пришли члены совета ветеранов войны и труда Железнодорожного района и совета ветеранов «Авиастроителя».

Александр Павлович родился в 1923 году селе Наскафтын Пензенской области. В 1938 году он приехал с родителями в столицу Бурятии, где к началу войны закончил 6 классов, работал слесарем на ПВЗ. В конце 1941 года был призван на военную службу и прошёл обучение саперному делу в Чите.

В марте 1942 года в составе 385-го особого саперного батальона участвовал в Сталинградской битве на Калачевской земле – здесь в шести километрах от Калача решился исход войны. Александр Павлович разминировал проходы, так как при подготовке обороны Сталинграда производилось минирование рубежей. Вместе с товарищами сапёрами сняли и подорвали большое количество единиц мин, фугасов и других «сюрпризов». Там же получил первое ранение и был награждён медалью «За оборону Сталинграда». В августе 1944 года после второго ранения был зачислен в 26-й гвардейский кавалерийский полк, стал кавалеристом, поскольку умел обращаться с лошадьми - его отец был конюхом. В составе этого полка прошёл Польшу, затем Румынию, Чехословакию, Венгрию. Служил стрелком в составе 332-го батальона аэродромного обеспечения в Австрии. Там же встретил Победу, о которой сообщили прилетевшие лётчики. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда», нагрудным знаком «Гвардия СССР».

После демобилизации Александр Павлович вернулся домой в Улан-Удэ, где его ждали родители и сестра. Здесь он женился, воспитал троих детей. Работал на ВСЖД с 1948 по 1998 году кондуктором, затем составителем поезда. Имеет почётное звание «Ветеран труда», награждён правительственными грамотами и благодарностями предприятия.

Александра Фёдоровна Фролова родилась в 1923 году в посёлке Хилок Читинской области. В 18 лет она попала на фронт, получив специальность стрелка авиавооружения под городом Баратово. Воевала на Сталинградском фронте в звании ефрейтора в 16-й воздушной армии, 2-й гвардейской авиационной дивизии, 58-м штурмовом авиационном полке. В полку Александру Фёдоровну называли «светиком», за то, что была маленькая, юная, светлоголовая. Со своими боевыми подругами навешивали на самолеты авиационные бомбы весом от 100 кг до 250 кг, реактивные снаряды, перезаряжали пушки, пулемёты. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «Г.К. Жукова».

После демобилизации в 1946 году приехала в Улан-Удэ, вышла замуж, воспитала сына. Проработала на авиационном заводе в цехе питания с 1946 по 1978 годы. Принимала активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи, занималась спортом, имеет звание «Ветеран труда», награждена грамотами и благодарностями авиационной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.

Улан-Удэ Железнодорожный район Бурятия ветераны ВОВ Великая Отечественная Сталинградская битва
 
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