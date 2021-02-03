Приём доноров будет вестись с 8:00 до 13:00
В субботу, 6 февраля, станция переливания крови в Улан-Удэ будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00.
- Рабочие субботы в первом квартале 2021 года также состоятся 20 февраля, 6 и 20 марта, - сообщили сотрудники.
В службе крове Бурятии напомнили желающим выполнить донацию, что нужно избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.
Служба крови Бурятии устроит рабочую субботу
Общество, Фото:
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