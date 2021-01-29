Правозащитница Надежда Низовкина утверждает, что решение было вынесено в отсутствие обвиняемого и защитника
Бывший таксист, ныне блогер Дмитрий Баиров проведёт в изоляторе 25 суток. Такое судебное решение вынесено накануне. Об этом сообщила известная правозащитница Надежда Низовкина на YouTube-канале «Республика Бурятия».
Баиров получил наказание за участие в несанкционированной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. У скандального блогера это уже не первое подобное нарушение.
- Решение по делу Дмитрия Баирова вынесено в отсутствие обвиняемого, в отсутствие защитника, то есть ни меня, ни Баирова в суд просто не пустили. И вынесли судебное решение – 25 суток ареста в ИВС. Мы находились здесь до позднего вечера, но нас не вызвали на судебное заседание, - рассказала Надежда Низовкина.
Она добавила, что у них было что сказать. Также Надежда Низовкина уточнила, что был свидетель – редактор газеты, которая могла подтвердить: Баиров находился на несогласованной акции протеста как журналист, а не как участник.
- У меня была масса доводов. Линия защиты, связанная с его журналистским статусом – с тем, что Баиров не был участником мероприятия, он не держал плакатов, не выкрикивал лозунгов, не предпринимал ничего, кроме одной функции – видеосъёмки, прямой трансляции. Он осуществлял исключительно свои профессиональные обязанности, имея при себе пресс-карту. Свидетель тоже не был допрошен, - продолжила юрист.
Как сообщал «Байкал-Daily», Дмитрий Баиров был задержан в Улан-Удэ накануне утром. Задержали блогера прямо около подъезда его дома. Первое время не было известно, куда его увезли. Журналист Евгения Балтатарова сообщала, что близкие Баирова даже написали заявление в полицию о его похищении.
Баирова уже не раз арестовывали после различных публичных мероприятий. Было это после несанкционированных протестов на площади Советов в сентябре 2019-го или, например, за поведение на праздновании Дня народного единства.
В Улан-Удэ блогера Баирова арестовали на 25 суток
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