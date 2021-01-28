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В Улан-Удэ задержали блогера Дмитрия Баирова

В Улан-Удэ задержали блогера Дмитрия Баирова
Общество, 
По некоторым данным, родные Баирова написали заявление о похищении

В Улан-Удэ задержан бывший таксист, ныне блогер Дмитрий Баиров. Это произошло утром 28 января. Задержали блогера прямо около подъезда его дома. О произошедшем рассказала жена Дмитрия Баирова Екатерина.

На место спустя 10 минут приехала его соратница Лилия Донская. Женщина в прямом эфире рассказала подробности случившегося.

- Пять человек в штатском. Затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении, - рассказала Донская.

По сообщениям местных Telegram-каналов, блогера задержали, возможно, за участие в несанкционированной протестной акции 23 января, которая прошла в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

- Так как Баиров в этом плане рецидивист, то ему светит штраф до 300 тысяч или административный арест до 30 суток, - отмечает Telegram-канал «БурКОПсоюз».

Журналист Евгения Балтатарова в своём канале в Telegram поделилась, что друзья и родственники Дмитрия Баирова написали заявление о похищении в отдел полиции Советского района.

Дмитрий Баиров стал известен Бурятии осенью 2019 года. Он был одним из выступающих на санкционированных митингах и незаконных акциях протеста. Его неоднократно задерживали. В дни протестов Баирова арестовали из-за невыплаты алиментов на сумму более миллиона рублей. За организацию незаконного публичного мероприятия Баирову давали пять суток ареста. Также суд признавал его виновным в мелком хулиганстве (попытка срыва интервью Игоря Шутенкова) и в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. За эти два правонарушения Баиров получил ещё по пять суток. Ещё 10 суток он однажды отсидел за мелкое хулиганство.

Летом 2020-го на Баирова составили очередной протокол за поведение на площади Советов, куда привезли звезду Голливуда Стивена Сигала. Впрочем, суд тогда не стал наказывать Баирова.



задержание
 
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