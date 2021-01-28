За дикими животными можно будет понаблюдать в их естественной среде обитания
Уникальная «фотозона» в скором будущем может появиться в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. На территории Большереченского лесничества предполагается дать возможность гостям этой особо охраняемой природной территории понаблюдать за дикими животными: изюбрями, кабанами, таёжными птицами в их естественной среде обитания.
Вероятность такого развития событий накануне оценили специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Представители нескольких отделов учреждения выехали на обширный участок, расположенный на южных склонах сопок неподалёку от истока реки Ангары.
Участники поездки в течение одного светового дня проверили и дали оценку текущего состояния инфраструктуры, возможности природы принять гостей без вреда для фауны, флоры и ландшафтов.
По словам Умара Рамазанова, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», потенциал по созданию условий для развития экологического и познавательного туризма на обследованном нами участке определённо есть, и довольно серьёзный. Однако впереди ещё много работы, чтобы вывести эту инициативу на достойный уровень, сообщает пресс-служба учреждения.
В Иркутской области создадут природную «фотозону» с обитателями тайги
Общество, Фото:
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