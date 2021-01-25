В прошлом году юные таланты региона выиграли 4 медали и диплом
В рейтинге Дельфийских игр Иркутская область заняла 10 место. Это самая высокая позиция за всё время формирования рейтинга, с 1999 года. Его составляют на основании участия делегаций регионов во всероссийских творческих состязаниях среди детей и подростков, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В 2020 году по итогам отборочных турниров в делегацию региона вошло 65 юных талантов. Они выступали в 13 номинациях, среди которых «Балалайка», «Саксофон», «Академическое пение», «Художественные ремёсла», «Современная хореография». Артисты получили четыре медали и специальный диплом игр. По итогам командного первенства Иркутская область заняла десятое место.
Впервые делегация региона приняла участие в Дельфийских играх в 2018 году. Тогда в команду вошло 26 юных талантов. Они выступали в восьми номинациях, завоевали четыре медали разного достоинства и получили два специальных диплома.
- В этом году мы расширяем количество номинаций, в которых будет представлена Иркутская область. Новыми станут «Народный танец», «Художественное чтение» и «Журналистика». Набор желающих участвовать уже идёт, он завершится 5 февраля. Делегация области будет сформирована в марте, - рассказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга Дельфийских игр
Общество, Фото:
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