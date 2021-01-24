В республики ожидаются снегопады
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 января по южной половине республики снег, местами сильные снегопады. Ветер переменный 4-9, днём местами порывы до 15 м/с, позёмка, слабые метели.
Температура ночью -12, -17, местами -21 -26, днём -8, -13. По северной половине местами небольшой снег. Ветер переменный слабый. Температура ночью -22, -27, местами -32, -37, днём -14, -19, местами -23, -28.
В Улан-Удэ снег. Ветер северный 6-11 м/с. Температура ночью -15, -17, днём -10, -12 градусов.
В Бурятии днём до -28
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