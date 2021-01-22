Дополнительные субсидии пойдут на снижение тарифа для 450 тысяч билетов
Ещё больше дальневосточников смогут приобрести авиабилеты по льготным тарифам. Соответствующее решение принято на заседании кабмина в четверг, 21 января, – Росавиации выделены дополнительные 5 млрд рублей для субсидирования перевозок.
Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей Дальнего Востока.
- Сейчас благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться ещё не менее 450 тысяч человек. Цена билета на самолёт для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тыс. рублей, - пояснил он.
В перечень субсидируемых направлений войдёт 21 наиболее востребованный маршрут с территории Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении. В частности, это маршруты в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития России.
Правительство направило 5 млрд на авиаперевозки в ДФО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В январе разобрано 44 дома
Решение будет принято за несколько недель до начала крупного события
Варвара Ворончихина выступила на кубке Европы и первом этапе кубка мира
Первых выпускников учебное заведение выпустило в 1933 году
Евгения Медведева прибыла в столицу Забайкалья
В Сети появилось фото договора, обязывающего родителей подвозить детей до школы
Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год
В мероприятии участвуют 18 учеников из разных школ
В ЗАГСе этот день назвали удивительным
Организации и школы возвращаются к нормальной жизни
Казаки сопровождают школьников на учёбу и обратно
Это будет пластический спектакль
В зону профилактики вошли ещё три района
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Республиканский показатель общей смертности ниже среднероссийского показателя