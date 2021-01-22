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Правительство направило 5 млрд на авиаперевозки в ДФО

Правительство направило 5 млрд на авиаперевозки в ДФО
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Дополнительные субсидии пойдут на снижение тарифа для 450 тысяч билетов

Ещё больше дальневосточников смогут приобрести авиабилеты по льготным тарифам. Соответствующее решение принято на заседании кабмина в четверг, 21 января, – Росавиации выделены дополнительные 5 млрд рублей для субсидирования перевозок.

Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей Дальнего Востока.
- Сейчас благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться ещё не менее 450 тысяч человек. Цена билета на самолёт для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тыс. рублей, - пояснил он.

В перечень субсидируемых направлений войдёт 21 наиболее востребованный маршрут с территории Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении. В частности, это маршруты в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития России.
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