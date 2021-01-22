Правительство направило 5 млрд на авиаперевозки в ДФО

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Дополнительные субсидии пойдут на снижение тарифа для 450 тысяч билетов



Ещё больше дальневосточников смогут приобрести авиабилеты по льготным тарифам. Соответствующее решение принято на заседании кабмина в четверг, 21 января, – Росавиации выделены дополнительные 5 млрд рублей для субсидирования перевозок.



Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей Дальнего Востока.

- Сейчас благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться ещё не менее 450 тысяч человек. Цена билета на самолёт для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тыс. рублей, - пояснил он.



В перечень субсидируемых направлений войдёт 21 наиболее востребованный маршрут с территории Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении. В частности, это маршруты в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития России.

