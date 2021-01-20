В Бурятии военные планируют набрать более 1000 контрактников

Агитировать в районах будут с помощью мобильных комплексов на базе КамАЗа
Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту Восточного военного округа, расположенного в Улан-Удэ, планируют набрать более тысячи кандидатов для военной службы по контракту в войсках округа.
На выбор кандидатам предоставлены различные специальности в общевойсковых объединениях округа, на Тихоокеанском флоте, а также в армии ВВС и ПВО. Наиболее востребованными специальностями традиционно являются водители категорий «С», «Д» и «Е». Агитацию граждан в небольших городах и посёлках республики специалисты кадровых органов округа будут проводить с использованием мобильных комплексов отбора на контракт на базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ.
- В 2020 году более 1,3 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы в соединениях и воинских частях ВВО. Из них свыше 500 человек из числа военнослужащих, завершающих службу по призыву, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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