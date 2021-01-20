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Коронавирус в Бурятии вплотную подобрался к 29 тысячам

Коронавирус в Бурятии вплотную подобрался к 29 тысячам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус унёс жизни ещё двух человек

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 20 января зарегистрировано 28 918 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 54% (15 498) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки диагноз подтвердили у 149 жителей Бурятии. Заболеваемость по-прежнему держится на одном уровне: вчера, и позавчера было по 150 заражённых, а до этого +153, +154, +156, +153, +150 и т.д.

Из 149 новых случаев коронавируса 117 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

За всё время выздоровели 26186 человек, или 90,5%. Накануне вылечились 200 пациентов.

За сутки умерли ещё два человека. С начала пандемии скончался 641 больной коронавирусом.

На сегодня в стационарах республики лечатся 1123 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 822. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 45 пациентов (из них старше 65 – 28).

Занятость коечного фонда составляет 62%.

Также амбулаторное лечение проходят 968 пациентов. Наблюдается 1608 человек.

Круг контактных лиц составляет 2037 человек.

Ровно год назад, 20 января 2020 года, в Бурятии состоялось первое заседание республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса.

Накануне были внесены изменения в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии о возобновлении спортивных турниров. Официально разрешено возобновление соревнований регионального и окружного уровня.

В школы Улан-Удэ поступили аппаратно-программные комплексы для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц.
коронавирус профилактика
 
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