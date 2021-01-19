В школы Улан-Удэ поступили дезинфекторы, распознающие лица

Общество, Фото: предоставлено комитетом по образованию

Температуру у школьников Улан-Удэ будут измерять необычными аппаратами



В школы Улан-Удэ поступили аппаратно-программные комплексы для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц.



- Комплекс предназначен для проведения профилактики заболеваний вирусными инфекциями. Он позволяет осуществлять эффективную профилактику и защиту от вирусов, контролируя температуру тела посетителей при входе в здание и существенно снижая риск заражения окружающих людей, предотвращая распространение COVID-19, - сообщили в городском комитете по образованию.



Комплект с высокой производительностью оснащён бесконтактным инфракрасным автоматическим определением температуры тела. Он имеет возможность использовать различные ёмкости размером 1л, 5л, 10 л или 20л для дезинфицирующей жидкости. Оборудован системой распознавания лиц с использованием самых современных алгоритмов самообучения. Память на 20 тысяч лиц, точность распознавания – почти 100%.



Также комплекс оснащён программным уведомлением при повышенной температуре тела. В случае повышенной температуре будет подаваться световая и звуковая сигнализация.





