Температуру у школьников Улан-Удэ будут измерять необычными аппаратами
В школы Улан-Удэ поступили аппаратно-программные комплексы для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц.
- Комплекс предназначен для проведения профилактики заболеваний вирусными инфекциями. Он позволяет осуществлять эффективную профилактику и защиту от вирусов, контролируя температуру тела посетителей при входе в здание и существенно снижая риск заражения окружающих людей, предотвращая распространение COVID-19, - сообщили в городском комитете по образованию.
Комплект с высокой производительностью оснащён бесконтактным инфракрасным автоматическим определением температуры тела. Он имеет возможность использовать различные ёмкости размером 1л, 5л, 10 л или 20л для дезинфицирующей жидкости. Оборудован системой распознавания лиц с использованием самых современных алгоритмов самообучения. Память на 20 тысяч лиц, точность распознавания – почти 100%.
Также комплекс оснащён программным уведомлением при повышенной температуре тела. В случае повышенной температуре будет подаваться световая и звуковая сигнализация.
В школы Улан-Удэ поступили дезинфекторы, распознающие лица
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