В Бурятии прошёл год с начала борьбы с коронавирусом

Ровно год назад, 20 января 2020 года, в Бурятии состоялось первое заседание республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса. Штаб возглавил глава Бурятии Алексей Цыденов.
С тех пор было проведено 120 заседаний оперштаба. На них разрабатывались решения по предупреждению распространения вируса, меры социальной поддержки населения, решались вопросы лекарственного обеспечения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Многие задачи по мобилизации системы здравоохранения пришлось решать в крайне сложные сроки.
До момента регистрации первого случая коронавируса в республике функционировало 365 инфекционных коек. Для лечения больных коронавирусом было перепрофилировано 2906 коек – в восемь раз больше.
В связи с улучшением эпидситуации сегодня количество перепрофилированных коек сокращено до 1793. Занятость коечного фонда по данным на 19 января – 64%. Имеется 594 койки, оснащеёных кислородом, что на 72% больше норматива.
На мероприятия по снижению рисков распространения ковида из республиканского и федерального бюджетов направлено около 3 млрд рублей.
За год в республике была организована работа семи ПЦР-лабораторий. Исследовано более 750 тысяч человек.
С середины октября в республике организована работа восьми амбулаторных отделений при городских поликлиниках, куда обращаются пациенты с коронавирусом, ОРВИ или внебольничной пневмонией. В отделении пациенты с лёгкой формой коронавируса проходят тестирование, получают назначения врача и медикаменты.
Была организована выдача лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, лечащихся амбулаторно.
По данным на 19 января, общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии в Бурятии составляло 28 769. Из них 90% пациентов вылечились. Умерли 639 человек.