В Бурятии прошёл год с начала борьбы с коронавирусом

Была организована выдача лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, лечащихся амбулаторно.







По данным на 19 января, общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии в Бурятии составляло 28 769 . Из них 90% пациентов вылечились. Умерли 639 человек.

Ровно год назад, 20 января 2020 года, в Бурятии состоялось первое заседание республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса. Штаб возглавил глава Бурятии Алексей Цыденов.С тех пор было проведено 120 заседаний оперштаба. На них разрабатывались решения по предупреждению распространения вируса, меры социальной поддержки населения, решались вопросы лекарственного обеспечения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Многие задачи по мобилизации системы здравоохранения пришлось решать в крайне сложные сроки.До момента регистрации первого случая коронавируса в республике функционировало 365 инфекционных коек. Для лечения больных коронавирусом было перепрофилировано 2906 коек – в восемь раз больше.В связи с улучшением эпидситуации сегодня количество перепрофилированных коек сокращено до 1793. Занятость коечного фонда по данным на 19 января – 64%. Имеется 594 койки, оснащеёных кислородом, что на 72% больше норматива.На мероприятия по снижению рисков распространения ковида из республиканского и федерального бюджетов направлено около 3 млрд рублей.За год в республике была организована работа семи ПЦР-лабораторий. Исследовано более 750 тысяч человек.С середины октября в республике организована работа восьми амбулаторных отделений при городских поликлиниках, куда обращаются пациенты с коронавирусом, ОРВИ или внебольничной пневмонией. В отделении пациенты с лёгкой формой коронавируса проходят тестирование, получают назначения врача и медикаменты.