Изменения официально внесены в указ главы Бурятии
Во вторник, 19 января, внесены изменения в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии о возобновлении спортивных турниров. Официально разрешено возобновление соревнований регионального и окружного уровня.
Решение было принято накануне на заседании республиканского оперштаба под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- С эпидемиологической службой согласовано возобновление организации и проведения в Бурятии физкультурных и спортивных мероприятий, в каждом конкретном случае исходя их эпидемиологической ситуации. Непременными условиями проведения мероприятий является отсутствие зрителей, обеспечение лабораторного исследования участников и членов команд, сопровождающих лиц на COVID-19 методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до прибытия на место соревнований. В ближайшее время мы ожидаем проведение нескольких чемпионатов и первенств ДФО в нашей республике, - cообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
Первыми стартуют чемпионат Дальневосточного федерального округа по тхэквондо ИТФ и чемпионат ДФО по вольной борьбе. В скором времени определятся сроки проведения чемпионата России по борьбе среди женщин и мужчин.
Также проработаны вопросы возобновления занятий физической культурой и спортом контактными и игровыми способами в спортивных учреждениях с загрузкой объекта в объёме до 50% единовременной пропускной способности. Занятия будут проводиться при соблюдении профилактических мер.
В Бурятии возобновлены спортивные соревнования
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