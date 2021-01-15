 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 января

14 января

Популярное

В Улан-Удэ выделили школьные автобусы для посёлка с собаками

В Улан-Удэ выделили школьные автобусы для посёлка с собаками
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ученики из Забайкальского теперь будут добираться до школы на автобусах

В Улан-Удэ услышали просьбы жителей посёлка Забайкальский, где собаки сильно покусали 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика. Родители просили дать школьные автобусы, чтобы дети больше рисковали, идя на уроки.

Сегодня стало известно, что детей из Забайкальского будут подвозить четыре школьных автобуса.

На время действия в Улан-Удэ режима повышенной готовности из-за ситуации с безнадзорными животными маршрут движения автобусов, занимающихся подвозом детей в посёлке Забайкальский, будет продлён. Такое решение принято 15 января, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

- Для получения разрешения подвоза детей на любом специализированным транспорте необходимо, чтобы прошла комиссия, и сегодня эта комиссия состоялась. Предварительно есть информация, что маршрут по подвозу детей согласован, то есть на время действия режима повышенной готовности автобусы будут довозить детей практически до дальней точки жилого микрорайона, - сообщила председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, помимо одного школьного автобуса вместимостью 21 человек, перевозкой учащихся школы №55 займутся ещё три автобуса транспортной компании «Автомаяк».

Подвоз будет сразу по четырём маршрутам: школа – Первое поле (1 смена – 53 человек, 2 смена – 74), школа – дачи (1 смена – 41 человек, 2 смена – 49), школа – мкрн Тепличный (1 смена – 60 человек, 2 смена – 56), а также школа – ДНТ «Оптимист» (1 смена – 22 человек, 2 смена – 26).

- У всех разное расстояние, и чтобы одномоментно подвоз осуществлялся именно с этих четырёх маршрутов, которые определила школа, школьного автобуса недостаточно. Мы заключаем контракт с транспортной компанией «Автомаяк» - специализированным предприятием, которое имеет право на подвоз детей. Осуществление подвоза по четырем направлениям на время действия режима повышенной готовности начнется с понедельника, 18 января. Маршрутный лист на подвоз детей сейчас устно с комиссией согласован, и до конца дня мы ожидаем получить уже транспортный лист, - сообщила Татьяна Митрофанова.

Всего в школе №55 обучается 861 ученик, из них 381 нуждаются в подвозе.



Как сообщал «Байкал-Daily», также в посёлок Забайкальский будут чаще ходить маршрутные автобусы. Такое решение было принято после народного схода по поводу «собачьей» проблемы.


собаки школьный автобус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Театрального режиссёра поразила ненависть улан-удэнцев к собакам
Театрального режиссёра поразила ненависть улан-удэнцев к собакам
Общество, 15.01.2021
Сергей Левицкий говорит, что с ужасом следит за дискуссиями по поводу собак
В Улан-Удэ выделили школьные автобусы для посёлка с собаками
В Улан-Удэ выделили школьные автобусы для посёлка с собаками
Общество, 15.01.2021
Ученики из Забайкальского теперь будут добираться до школы на автобусах
В Бурятии снова появятся льготные авиабилеты
В Бурятии снова появятся льготные авиабилеты
Общество, 15.01.2021
На субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток выделили пять миллиардов
В выходные в Бурятии ожидается непогода
В выходные в Бурятии ожидается непогода
Общество, 15.01.2021
Порывы ветра будут достигать 17 м/с
Над Иркутской областью взорвался метеорит
Над Иркутской областью взорвался метеорит
Общество, 15.01.2021
Момент падения метеорита зафиксировали видеорегистраторы
Бурятские следовали подарили детям кухонный комбайн
Бурятские следовали подарили детям кухонный комбайн
Общество, 15.01.2021
Дети из дома-интерната уже решили приготовить большой пирог
Служба крови Бурятии получила благодарность президента
Служба крови Бурятии получила благодарность президента
Общество, 15.01.2021
В организованном станцией мероприятии поучаствовали около 700 доноров
Три тысячи жителей Бурятии поверили в налоговый фейк
Три тысячи жителей Бурятии поверили в налоговый фейк
Общество, 15.01.2021
Фейковую информацию распространяли в соцсетях и мессенджерах
В Бурятии школьники обратились к водителям
В Бурятии школьники обратились к водителям
Общество, 15.01.2021
Дети призвали взрослых обеспечить безопасность на дороге
В Улан-Удэ назвали количество наказанных пассажиров без масок
В Улан-Удэ назвали количество наказанных пассажиров без масок
Общество, 15.01.2021
За всё время на соблюдение масочного режима в общественном транспорте проверили более 14 тысяч человек
В Улан-Удэ на массовой проверке водителей нашли нарушителей
В Улан-Удэ на массовой проверке водителей нашли нарушителей
Общество, 15.01.2021
Массовая проверка состоялась накануне
В микрорайон Улан-Удэ, где нападают собаки, станут чаще ходить автобусы
В микрорайон Улан-Удэ, где нападают собаки, станут чаще ходить автобусы
Общество, 15.01.2021
Также в Забайкальский пустили ещё один автобус
Алиса Жамбалова: «Дома бываю раз в году»
Алиса Жамбалова: «Дома бываю раз в году»
Общество, 15.01.2021
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова рассказала, как смогла пробиться в мировую элиту
В Иркутской области открыли пять ледовых переправ
В Иркутской области открыли пять ледовых переправ
Общество, 15.01.2021
Ледовые дороги появились на нескольких реках
Жители Бурятии скорбят по Борису Грачевскому
Жители Бурятии скорбят по Борису Грачевскому
Общество, 15.01.2021
Директор «Ералаша» скончался на 72-м году жизни  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^