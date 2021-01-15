В Улан-Удэ выделили школьные автобусы для посёлка с собаками

Сегодня стало известно, что детей из Забайкальского будут подвозить четыре школьных автобуса.







- Для получения разрешения подвоза детей на любом специализированным транспорте необходимо, чтобы прошла комиссия, и сегодня эта комиссия состоялась. Предварительно есть информация, что маршрут по подвозу детей согласован, то есть на время действия режима повышенной готовности автобусы будут довозить детей практически до дальней точки жилого микрорайона, - сообщила председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

Всего в школе №55 обучается 861 ученик, из них 381 нуждаются в подвозе.







