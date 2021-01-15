В Улан-Удэ выделили школьные автобусы для посёлка с собаками

В Улан-Удэ услышали просьбы жителей посёлка Забайкальский, где собаки сильно покусали 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика. Родители просили дать школьные автобусы, чтобы дети больше рисковали, идя на уроки.
Сегодня стало известно, что детей из Забайкальского будут подвозить четыре школьных автобуса.
- Для получения разрешения подвоза детей на любом специализированным транспорте необходимо, чтобы прошла комиссия, и сегодня эта комиссия состоялась. Предварительно есть информация, что маршрут по подвозу детей согласован, то есть на время действия режима повышенной готовности автобусы будут довозить детей практически до дальней точки жилого микрорайона, - сообщила председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, помимо одного школьного автобуса вместимостью 21 человек, перевозкой учащихся школы №55 займутся ещё три автобуса транспортной компании «Автомаяк».
Подвоз будет сразу по четырём маршрутам: школа – Первое поле (1 смена – 53 человек, 2 смена – 74), школа – дачи (1 смена – 41 человек, 2 смена – 49), школа – мкрн Тепличный (1 смена – 60 человек, 2 смена – 56), а также школа – ДНТ «Оптимист» (1 смена – 22 человек, 2 смена – 26).
- У всех разное расстояние, и чтобы одномоментно подвоз осуществлялся именно с этих четырёх маршрутов, которые определила школа, школьного автобуса недостаточно. Мы заключаем контракт с транспортной компанией «Автомаяк» - специализированным предприятием, которое имеет право на подвоз детей. Осуществление подвоза по четырем направлениям на время действия режима повышенной готовности начнется с понедельника, 18 января. Маршрутный лист на подвоз детей сейчас устно с комиссией согласован, и до конца дня мы ожидаем получить уже транспортный лист, - сообщила Татьяна Митрофанова.
Всего в школе №55 обучается 861 ученик, из них 381 нуждаются в подвозе.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в посёлок Забайкальский будут чаще ходить маршрутные автобусы. Такое решение было принято после народного схода по поводу «собачьей» проблемы.