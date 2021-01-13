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Искусанного ребёнка перевезут из Улан-Удэ в Москву

Искусанного ребёнка перевезут из Улан-Удэ в Москву
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Мальчика доставят в столицу России в ближайшее время

11-летний улан-удэнец, пострадавший от нападения собак в посёлке Забайкальский, будет транспортирован в Москву. Вылет спецбортом из Улан-Удэ состоится в ближайшее время, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

13 января состоялась телеконсультация по вопросам дальнейшего оказания медицинской помощи ребёнку с ведущими специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. В том числе на связь с улан-удэнскими врачами вышел директор, руководитель отдела травматологии, ран и раневых инфекций, заслуженный врач России Валерий Митиш.

- Коллеги из Бурятии оказали всё необходимые лечебно-диагностические мероприятия пострадавшему ребёнку на начальном этапе, - отметил Валерий Митиш.

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии является ведущим центром и оказывает помощь детям с неотложной хирургической, травматологической и нейрохирургической патологией.

- Ситуация находится на личном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Оперативно главой республики Алексеем Цыденовым были выделены необходимые средства для транспортировки ребёнка спецбортом в Москву, - отметили в минздраве.

После телемоста была проведена встреча с родственниками мальчика, им рассказали о дальнейших действиях.

- Благодарим коллег из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии за конструктивное взаимодействие. С ребёнком полетит мама в сопровождении заместителя главного врача по хирургической части детской республиканской клинической больницы Бато Дондоковым с соблюдением всех мер безопасности, – сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Сегодня утром сообщалось, что мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации, его ввели в медикаментозный сон.

Как сообщал «Байкал-Daily», стая собак напала на ребёнка в микрорайоне Забайкальский, в районе Первого поля вчера, 12 декабря. Собаки искусали мальчика с головы до ног. Жизнь ему спас пожилой мужчина, который как раз шёл в магазин. Он с трудом, но отогнал собак.

В тот же день на приехавших полицейских пыталась напасть агрессивная собака. Её застрелили.

Зверосовхоз гудит. Сегодня намечен сход жителей с участием представителей мэрии. Местные требуют организовать школьные автобусы, чтобы дети больше не рисковали, идя на уроки. Также местные жители требуют отлова собак и закрытия близлежащего приюта «Надежда», который держат волонтёры. По версии представителей службы отлова, именно собаки из приюта могли напасть на мальчика.
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