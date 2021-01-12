В Улан-Удэ возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность»
В Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после нападения собак на 11-летнего мальчика в микрорайоне Забайкальский. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Следователи напомнили, что, помимо сегодняшнего нападения, стая собак сильно искусала 20-летнюю девушку в конце декабря в том же посёлке.
- На основании материалов, поступивших из прокуратуры Бурятии, из которых следует, что органы местного самоуправления не исполнили ряд обязанностей в сфере регулирования численности безнадзорных животных, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», - сообщили в следственном управлении.
Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел.
По данным следствия, в конце 2019 года управлением ветеринарии Бурятии предоставило Улан-Удэ более 19,5 млн рублей на мероприятия по обращению с животными без владельцев. Из этой суммы на 12 млн рублей был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на отлов более 1,4 тысяч бездомных собак. Однако к концу года данный контракт исполнен менее чем на треть, отловлено всего 402 особи.
- Помимо этого, вышеуказанное соглашение, а также действующее законодательство возлагало на местную администрацию обязанности по созданию приютов для содержания безнадзорных животных, учёту отловленных особей, их вакцинации (по показаниям), мониторингу численности. Однако муниципальные приюты для животных не созданы. Их отсутствие усугубило ситуацию по обращению с бездомными животными, что привело к их распространению на территории города и нападениям на местных жителей, - отмечают в СУ СКР по Бурятии.
Следователи-криминалисты при помощи специальной техники ведут поиск в частных владениях систем видеофиксации, записи с которых будут изъяты и проанализированы.
На месте происшествия работу следственно-оперативной группы координирует заместитель руководителя следственного управления.
Помимо этого, в рамках расследования будут досконально исследованы вопросы о причинах и условиях, способствовавших развитию ситуации с нападением бродячих животных на людей, и ставиться задачи по их скорейшему решению.
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело после нападения собак на мальчика
Происшествия, Фото:
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