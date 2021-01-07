Подарки получили дети и внуки сотрудников епархиального управления
5 января митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал детям и внукам сотрудников епархиального управления, епархиального культурно-просветительского центра «Одигитрия» и ряда городских приходов традиционные рождественские сладкие подарки.
- Традиция дарить подарки на Рождество Христово очень древняя и является примером подражания трём волхвам, принесшим свои дары к яслям Богомладенца Христа. Такой обычай распространён по всему христианскому миру. Это отличное время для того, чтобы удивлять и радовать тех, кого мы любим, - рассказали в пресс-службе Бурятской митрополии.
Дети и внуки сотрудников смогут развернуть свои сладкие подарки от Владыки митрополита в день Рождества.
Бурятский митрополит сделал рождественские подарки
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