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Бурятский атлет принял участие в «Минуте славы»

Бурятский атлет принял участие в «Минуте славы»
Общество,  Фото:предоставлено Рафаэлем Кулиевым
Ещё одна радостная новость последнего месяца минувшего 2020 года – известный атлет из Бурятии, обладатель российских и мировых рекордов Рафаэль Кулиев прошёл кастинг в популярное шоу Первого канала «Минута славы». Отборочный тур проходил 28 ноября онлайн. На шоу наш атлет, по традиции, показывал силу пальца и в целом силу. Съёмки проходили в декабре в Москве. Вернувшись из столицы, Рафаэль дал эксклюзивное интервью «Байкал-Daily»

Цель достигнута

- Рафаэль, расскажите, какие рекорды Вы показали на кастинге и на съёмках? И сколько теперь у Вас рекордов?

- Теперь я могу сказать – наша цель выполнена. Мой первый рекорд – стоя на гвоздях, поднял штангу весом в 160 кг двумя пальцами правой и левой руки. Второй рекорд: я поднял гирю над головой весом в 54 кг 200 г одним пальцем. Как ни удивительно, но рекорды установлены с большим запасом. Сертификаты вручали на сцене Первого канала руководитель Книги мировых рекордов и ведущий шоу Сергей Минаев. Теперь в моей копилке уже 5 рекордов России и 5 мировых рекордов!

- С чего же началось Ваше увлечение силовыми видами спорта? Сколько лет Вы занимаетесь?

- Увлечение именно силовыми видами спорта, «железками» и так далее, началось, наверное, лет десять назад, мне тогда было 17-18. До этого я с 6-7 лет занимался просто собственным весом тела – турники, подтягивания, отжимания, брусья, бег, гимнастика, а также игровыми видами – футбол, баскетбол.

- Вы в своей спортивной карьере выиграли немало турниров. Какие у Вас впечатления, когда выигрываете? Что самое трудное?

- Самое трудное для меня – это непосредственно подготовка к тем или иным соревнованиям, процесс адаптации к новому часовому поясу. А сами соревнования, как ни удивительно, даются мне легко, да и выступления никогда не были для меня сложными.

- Рафаэль, какие соревнования запомнились Вам больше всего?

- Самыми запоминающимися для меня стали наши первые массовые соревнования по скивкроссу, проходившие минувшим летом. Никакие другие турниры и рядом, как говорится, не стояли. Мы в них душу вкладывали, и эбыло классно!

«Пустить корни…»

- Что Вы почувствовали, когда узнали, что прошли кастинг на шоу «Минута славы»? Расскажите, как проходили репетиции и съёмки?

- Да особо ничего сверхъестественного не почувствовал – не было «ура», «супер» и так далее. Я изначально был уверен, что пройду, хотя участвовало более тысячи человек со всей России. Тем не менее, была твёрдая уверенность. И когда узнал итоги, что прошёл, даже не удивился. А репетиции проходили одинаково – что было на репетициях, то было и на съёмках. Скоро выпуск шоу выйдет в эфир, и все увидят, как всё проходило.

на репетиции 

- Несколько слов о пребывании в Москве: где Вы жили, в каком составе, как далеко от Мосфильма?

- Жили мы недалеко от Мосфильма, на метро это где-то час езды. В Москву мы прилетели с отцом Рафом и другом Ильёй. В целом, Москва – это хороший большой город, имеющий немало путей для развития. Несколько спортивных клубов позвали меня «пустить корни», и даже в скивкроссе, так что мы всерьёз думаем о дальнейшем.

- Чем вы занимались в дни пребывания в Москве? Сказалась ли на Ваших планах пандемия и связанные с ней ограничения?

- Пандемия вообще не повлияла на наши планы: побывали в Москве, решаем вопросы в Улан-Удэ. В столице времени было достаточно: перед съёмками и после репетиций мы успевали осмотреть знаменитые достопримечательности, побывать в известных местах. Не забывали мы и о работе: попутно решили деловые вопросы, провели плодотворные встречи с известными людьми, представителями различных спортивных федераций.

По законам шоу

- Каковы были Ваши ожидания от участия в проекте? Что Вам понравилось, а что удивило?

- Удивило меня, как некоторые из участников шоу вообще в принципе прошли кастинг и попали на съёмки. Люди все странные, конечно. Но потом я понял, что это – шоу, и таких участников можно назвать своеобразным украшением этой передачи. Без них ничего не получилось бы. Поэтому они и прошли кастинг. А кто-то из тех, с кем я познакомился, вообще не смогли пройти кастинг, как, например, очень сильные ребята из Томска.

- Расскажите, пожалуйста, о Ваших ближайших планах?

- Об этом пока не хотелось бы говорить подробно, чтобы не сглазить. Скажу одно – все они связаны, в первую очередь, с дальнейшим развитием скивкросса.



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