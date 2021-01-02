Бурятский атлет принял участие в «Минуте славы»





на репетиции



- Несколько слов о пребывании в Москве: где Вы жили, в каком составе, как далеко от Мосфильма?



- Жили мы недалеко от Мосфильма, на метро это где-то час езды. В Москву мы прилетели с отцом Рафом и другом Ильёй. В целом, Москва – это хороший большой город, имеющий немало путей для развития. Несколько спортивных клубов позвали меня «пустить корни», и даже в скивкроссе, так что мы всерьёз думаем о дальнейшем.



- Чем вы занимались в дни пребывания в Москве? Сказалась ли на Ваших планах пандемия и связанные с ней ограничения?



- Пандемия вообще не повлияла на наши планы: побывали в Москве, решаем вопросы в Улан-Удэ. В столице времени было достаточно: перед съёмками и после репетиций мы успевали осмотреть знаменитые достопримечательности, побывать в известных местах. Не забывали мы и о работе: попутно решили деловые вопросы, провели плодотворные встречи с известными людьми, представителями различных спортивных федераций.



По законам шоу



- Каковы были Ваши ожидания от участия в проекте? Что Вам понравилось, а что удивило?



- Удивило меня, как некоторые из участников шоу вообще в принципе прошли кастинг и попали на съёмки. Люди все странные, конечно. Но потом я понял, что это – шоу, и таких участников можно назвать своеобразным украшением этой передачи. Без них ничего не получилось бы. Поэтому они и прошли кастинг. А кто-то из тех, с кем я познакомился, вообще не смогли пройти кастинг, как, например, очень сильные ребята из Томска.



- Расскажите, пожалуйста, о Ваших ближайших планах?



- Об этом пока не хотелось бы говорить подробно, чтобы не сглазить. Скажу одно – все они связаны, в первую очередь, с дальнейшим развитием скивкросса.















- Теперь я могу сказать – наша цель выполнена. Мой первый рекорд – стоя на гвоздях, поднял штангу весом в 160 кг двумя пальцами правой и левой руки. Второй рекорд: я поднял гирю над головой весом в 54 кг 200 г одним пальцем. Как ни удивительно, но рекорды установлены с большим запасом. Сертификаты вручали на сцене Первого канала руководитель Книги мировых рекордов и ведущий шоу Сергей Минаев. Теперь в моей копилке уже 5 рекордов России и 5 мировых рекордов!- Увлечение именно силовыми видами спорта, «железками» и так далее, началось, наверное, лет десять назад, мне тогда было 17-18. До этого я с 6-7 лет занимался просто собственным весом тела – турники, подтягивания, отжимания, брусья, бег, гимнастика, а также игровыми видами – футбол, баскетбол.- Самое трудное для меня – это непосредственно подготовка к тем или иным соревнованиям, процесс адаптации к новому часовому поясу. А сами соревнования, как ни удивительно, даются мне легко, да и выступления никогда не были для меня сложными.- Самыми запоминающимися для меня стали наши первые массовые соревнования по скивкроссу, проходившие минувшим летом. Никакие другие турниры и рядом, как говорится, не стояли. Мы в них душу вкладывали, и эбыло классно!- Да особо ничего сверхъестественного не почувствовал – не было «ура», «супер» и так далее. Я изначально был уверен, что пройду, хотя участвовало более тысячи человек со всей России. Тем не менее, была твёрдая уверенность. И когда узнал итоги, что прошёл, даже не удивился. А репетиции проходили одинаково – что было на репетициях, то было и на съёмках. Скоро выпуск шоу выйдет в эфир, и все увидят, как всё проходило.