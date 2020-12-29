Проект планируют реализовать в 2021 году
В Ангарске инициирована установка скульптурной композиции врачам-героям. Об этом мэр Ангарского округа Сергей Петров заявил в ходе заседания муниципального оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19, который состоялся 28 декабря. Скульптурная композиция станет символом всеобщего уважения и признания врачам за труд, верность долгу и ответственность.
- Насколько всё было бы уязвимо без тех, кто стоит на страже самого ценного, что у нас есть. Врачи спасают тысячи жизней, к сожалению, иногда ценой собственной. Мы воспринимаем это острее в определенные моменты, например, сейчас, когда столкнулись с этой ни на что не похожей пандемией. Любой из нас не раз говорил медикам спасибо. Предлагаю визуализировать уважение к людям, которые отстаивают наши жизни перед разного рода заболеваниями и установить в городе скульптурную композицию врачам-героям, – подчеркнул Сергей Петров.
Уже дано поручение по выбору места расположения будущей композиции. Все работы по созданию мемориального объекта будут обсуждаться с медицинским сообществом.
Мэр Ангарска считает необходимым реализовать данный проект в 2021 году, когда город отпразднует 70-летний юбилей, сообщает пресс-служба администрации Ангарского округа.
В Ангарске собираются установить памятник врачам-героям
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